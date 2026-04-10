Vinitaly 2026: ENEA presenta la “Guida Nazionale per l’Efficientamento Energetico delle Aziende Vitivinicole”

Il 14 aprile, nel corso dell’edizione 2026 di Vinitaly, ENEA presenta la “Guida Nazionale per l’Efficientamento Energetico delle Aziende Vitivinicole”: uno strumento operativo per ridurre i costi energetici e rafforzare la competitività delle cantine italiane. Il vino italiano è un’eccellenza riconosciuta nel mondo. Renderlo ancora più competitivo, riducendo i costi energetici e rafforzando la sostenibilità, è oggi un’opportunità concreta a portata di ogni cantina. La “Guida Nazionale per l’Efficientamento Energetico delle Aziende Vitivinicole” è uno strumento pratico, nato dall’analisi dei consumi reali nelle cantine italiane, che traduce la complessità tecnica in scelte vantaggiose e misurabili: meno sprechi, meno costi, più margine, più credibilità sui mercati internazionali.

L’evento è l’occasione per ricercatori, produttori e professionisti della filiera per un confronto su tecnologie, incentivi e buone pratiche già adottate con successo. Inoltre, sarà presente uno Spazio B2B dedicato dove imprenditori e operatori possono incontrare direttamente i tecnici e ricercatori ENEA per ricevere indicazioni chiare e personalizzate su come innovare attraverso l’efficienza energetica.

Il progetto nasce nell’ambito della Ricerca di Sistema Elettrico, Piano Triennale 2025–2027, in collaborazione con Confimi Industria e altri partner.

Il programma