Violenta esplosione a Trieste: paura tra i residenti, indagini sulle cause

Una violenta esplosione si è verificata questa mattina in via Baiamonti, a Trieste, generando paura tra i residenti della zona e richiedendo un rapido intervento dei soccorritori. Sul posto sono giunti in pochi minuti i Vigili del fuoco e gli operatori del Sores, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le prime verifiche. Il boato, avvertito distintamente anche a distanza, ha attirato l’attenzione dei cittadini, molti dei quali sono scesi in strada per capire cosa fosse accaduto. Le operazioni di soccorso si sono concentrate immediatamente sull’edificio interessato, dove si temeva la presenza di persone coinvolte. Fortunatamente, fin dai primi controlli, la situazione è apparsa meno grave del previsto, anche se la scena ha mostrato evidenti segni di danni strutturali all’appartamento interessato.

L’appartamento vuoto e l’assenza di feriti gravi

Secondo quanto emerso dai primi rilievi effettuati dai Vigili del fuoco e dai Carabinieri, l’esplosione ha riguardato esclusivamente un appartamento, che al momento del fatto risultava vuoto. L’abitazione, infatti, è affittata ma gli occupanti non erano presenti: si ipotizza che fossero partiti per le vacanze pasquali. Questo elemento ha evitato conseguenze ben più gravi, considerando la violenza dell’esplosione. Non si registrano feriti gravi: l’unica persona soccorsa è una donna, trasportata in ospedale principalmente a causa dello spavento. La sua condizione non desta preoccupazione, ma l’episodio ha comunque generato forte apprensione tra i residenti della zona, ancora scossi per quanto accaduto.

Indagini in corso sulle cause

Le autorità stanno ora concentrando gli sforzi per chiarire le cause dell’esplosione. I rilievi tecnici sono ancora in corso e mirano a individuare l’origine precisa del fenomeno. Al momento è stata esclusa l’ipotesi di una bombola di gas, poiché nell’appartamento non erano presenti bombole e l’impianto energetico è alimentato a metano. Questa circostanza apre a diverse possibili piste investigative, che saranno approfondite nelle prossime ore. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi e attendono i risultati delle verifiche tecniche per fare piena luce sull’accaduto. Nel frattempo, l’area resta sotto controllo per garantire la sicurezza dei residenti e prevenire ulteriori rischi.