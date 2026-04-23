Volo sanitario intercontinentale: l’Aeronautica Militare riporta in Italia un connazionale in gravi condizioni dalla Thailandia

Si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi uno speciale volo sanitario effettuato dall’Aeronautica Militare, che ha permesso di riportare in Italia, direttamente dalla Thailandia, un cittadino italiano in gravi condizioni di salute. L’uomo necessitava con urgenza di cure sanitarie specialistiche presso strutture ospedaliere nazionali, rendendo indispensabile un intervento rapido e altamente coordinato. La missione rappresenta uno degli esempi più significativi di trasporto sanitario urgente internazionale, un servizio fondamentale che consente di salvare vite anche a migliaia di chilometri di distanza dal territorio nazionale.

Coordinamento istituzionale per una missione complessa

Il volo umanitario, come viene definito in ambito tecnico questo tipo di operazioni, è stato attivato grazie a una stretta collaborazione tra istituzioni. La richiesta è partita dall’Ambasciata d’Italia a Bangkok ed è stata coordinata con il MAECI, per poi essere autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. “Il volo umanitario, come in gergo tecnico vengono definiti questo genere di trasporti aerei, è stato richiesto dall’Ambasciata d’Italia a Bangkok in coordinamento con il MAECI, ed autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce l’impiego della flotta dei velivoli di Stato”, si legge nella nota.

Questo passaggio evidenzia il ruolo cruciale delle istituzioni nel garantire assistenza ai cittadini italiani all’estero, soprattutto in situazioni di emergenza sanitaria.

Il ruolo strategico del Gulfstream G-650

Determinante per il successo dell’operazione è stato l’impiego di un velivolo G-650 del 31° Stormo, scelto per le sue elevate capacità operative. Grazie alle caratteristiche tecniche dell’aereo, è stato possibile effettuare un volo intercontinentale senza scali della durata di circa dodici ore.

Il comunicato sottolinea: “gazie alla tipologia di velivolo impiegato è stato possibile effettuare il trasporto con un’unica tratta intercontinentale, con un volo di dodici ore senza scali che ha visto impegnati due equipaggi che si sono alternati durante la missione.” A bordo del velivolo erano presenti anche un’equipe medica specializzata, fondamentale per monitorare e assistere il paziente durante tutto il trasferimento.

Dalla Thailandia a Milano: le fasi del trasferimento sanitario

La missione ha avuto inizio lunedì 20 aprile, con il decollo dall’aeroporto di Ciampino verso Bangkok. Una volta giunto in Thailandia, il personale ha completato tutte le procedure necessarie per garantire un imbarco in sicurezza del paziente, prima di ripartire nella mattinata odierna. Il velivolo è atterrato nel tardo pomeriggio presso l’aeroporto di Milano Linate, sede del Comando Aeroporto e Quartier Generale del Comando Squadra Aerea e 1^ Regione Aerea di Milano. Da lì, il paziente è stato trasferito all’ospedale San Raffaele per ricevere le cure necessarie.

Il comunicato precisa: “il Gulfstream G-650 è decollato lunedì 20 aprile dall’aeroporto di Ciampino con a bordo anche un’equipe medica verso l’aeroporto internazionale di Bangkok, in Thailandia. Una volta completate tutte le procedure previste per l’imbarco del paziente in sicurezza, il velivolo ha fatto rientro in Italia partendo da Bangkok nella mattinata di oggi ed è atterrato nel tardo pomeriggio sull’aeroporto di Milano Linate – sede del Comando Aeroporto e Quartier Generale del Comando Squadra Aerea e 1^ Regione Aerea di Milano – per il successivo trasferimento all’ospedale San Raffaele”.

Il 31° Stormo e la prontezza operativa continua

L’operazione mette in luce l’efficienza del 31° Stormo di Ciampino, reparto specializzato nei voli di Stato e nelle missioni sanitarie urgenti. Ma il sistema di soccorso aereo italiano si basa su una rete più ampia che coinvolge anche il 14° Stormo di Pratica di Mare e la 46ª Brigata Aerea di Pisa. Come evidenziato nel comunicato: “il 31° Stormo, così come gli altri reparti di volo dell’Aeronautica Militare, è a disposizione della collettività 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare con la massima tempestività per assicurare il trasporto urgente di persone in imminente pericolo di vita, organi o equipe mediche”.

Questa capacità operativa garantisce interventi tempestivi sia sul territorio nazionale sia all’estero, confermando il ruolo centrale dell’Aeronautica Militare nei soccorsi sanitari.

Un servizio essenziale per i cittadini italiani nel mondo

La missione appena conclusa rappresenta un esempio concreto di come lo Stato italiano sia in grado di intervenire rapidamente per tutelare la salute dei propri cittadini ovunque si trovino. Il trasporto sanitario internazionale, spesso invisibile al grande pubblico, si rivela invece una risorsa fondamentale nei momenti più critici. In un contesto globale sempre più interconnesso, operazioni come questa rafforzano il valore della solidarietà istituzionale e della prontezza operativa, elementi chiave per salvare vite umane anche a migliaia di chilometri da casa.