Von der Leyen detta la linea: “non possiamo dipendere dall’energia importata. La strada da seguire è ovvia”

L’Unione Europea si trova oggi di fronte a un bivio decisivo per il proprio futuro economico e geopolitico, costretta a fare i conti con l’instabilità cronica dei mercati energetici globali. Le recenti tensioni in Medio Oriente hanno riacceso i riflettori sulla fragilità di un sistema ancora troppo dipendente dalle importazioni di combustibili fossili, spingendo Bruxelles a rivedere drasticamente le proprie priorità. Il presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha espresso chiaramente la necessità di accelerare la transizione verso una produzione interna diversificata, che includa sia le fonti rinnovabili sia il nucleare, in un’ottica di piena neutralità tecnologica. Questa non rappresenta una semplice questione ambientale, bensì un imperativo di sicurezza nazionale ed economica per proteggere il mercato unico e il potere d’acquisto delle famiglie europee. La gestione coordinata degli aiuti e il rafforzamento della cooperazione in materia di difesa diventano dunque i pilastri fondamentali di una strategia volta a garantire la sovranità del continente. In questo scenario, l’efficacia delle politiche comunitarie dipenderà dalla capacità dei singoli Stati di convergere verso un obiettivo comune, riducendo gli sprechi e focalizzando il sostegno economico verso i settori produttivi e le fasce sociali realmente vulnerabili.

La stabilità regionale e la libertà di navigazione

Il primo punto affrontato riguarda la crisi in Medio Oriente, le cui ripercussioni minacciano direttamente le rotte commerciali essenziali per l’approvvigionamento europeo. La sicurezza energetica, in questa prospettiva, è indissolubile dalla stabilità diplomatica e militare dell’intera area: “C’è una dura realtà che tutti dobbiamo affrontare: le conseguenze del conflitto in Iran potrebbero farsi sentire per mesi o addirittura anni a venire. Il nostro obiettivo comune, insieme ai partner della regione, è ora vedere una fine duratura della guerra. Ciò include il ripristino della piena e permanente libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz senza pedaggi. È altrettanto chiaro che qualsiasi accordo di pace dovrà affrontare il programma nucleare e missilistico balistico dell’Iran. Gli eventi degli ultimi mesi ci hanno tuttavia insegnato una dura verità: la nostra sicurezza non è solo correlata, è intrinsecamente legata, e avremo interesse a rafforzare la nostra cooperazione in materia di sicurezza e difesa in tutta la regione“, ha affermato il presidente nel suo intervento nella plenaria del Parlamento europeo.

Il costo economico della dipendenza energetica

Oltre alle implicazioni geopolitiche, Von der Leyen ha presentato i dati relativi all‘impatto economico della crisi. Il deflusso di risorse verso l’esterno per l’acquisto di combustibili fossili sta erodendo la ricchezza dell’Unione, rendendo urgente un cambio di rotta verso la produzione interna: “In soli 60 giorni di conflitto, la nostra spesa per le importazioni di combustibili fossili è aumentata di oltre 27 miliardi di euro. Stiamo perdendo quasi 500 milioni di euro al giorno. Questa è la seconda grande crisi energetica nel breve arco di quattro anni. La lezione dovrebbe essere chiara per tutti. In un mondo turbolento come il nostro, semplicemente non possiamo dipendere eccessivamente dall’energia importata. La strada da seguire è ovvia: dobbiamo ridurre la nostra eccessiva dipendenza dai combustibili fossili importati e potenziare la nostra produzione interna di energia pulita, accessibile e dalle energie rinnovabili al nucleare, nel pieno rispetto della neutralità tecnologica“.

La gestione dei sussidi e la tutela dei consumatori

Infine, la strategia europea punta a una revisione delle modalità di sostegno economico. L’esperienza delle crisi precedenti suggerisce di abbandonare i finanziamenti generalizzati a favore di interventi chirurgici, capaci di tutelare chi è più esposto senza alterare le dinamiche di mercato: “Dobbiamo proteggere i consumatori e le imprese. C’è una lezione che abbiamo imparato nell’ultima crisi. Le misure dovrebbero essere mirate esclusivamente alle famiglie e ai settori più vulnerabili, evitando di aumentare la domanda di gas e petrolio. Durante l’ultima crisi, solo un quarto del sostegno d’emergenza è stato destinato a famiglie e imprese vulnerabili. Oltre 350 miliardi di euro sono stati spesi in misure non mirate. Questo ha avuto un enorme impatto sulle finanze degli Stati membri e ha anche compromesso gli interventi volti a proteggere chi ne aveva più bisogno. Non commettiamo di nuovo lo stesso errore e concentriamo il nostro sostegno dove è davvero più necessario“.