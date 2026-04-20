Vulcani, droni e realtà virtuale: al via le iscrizioni alla Scuola Internazionale

Si aprono venerdì 24 aprile alle ore 12 le iscrizioni alla seconda edizione della International School on Drone and VR for Volcano-Tectonic Studies at Etna, iniziativa formativa di alto livello promossa dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, in collaborazione con partner internazionali e centri di ricerca specializzati. L’appuntamento è fissato dal 6 al 10 ottobre 2026 a Nicolosi, alle pendici dell’Etna, uno dei laboratori naturali più studiati al mondo per le dinamiche vulcano-tettoniche. Qui 16 partecipanti avranno l’opportunità di approfondire l’impiego di tecnologie avanzate come droni e realtà virtuale immersiva applicate alla ricerca scientifica e al monitoraggio dei vulcani attivi.

Il programma didattico, interamente in lingua inglese, prevede un percorso articolato in 3 moduli. Le lezioni teoriche in aula introdurranno i principali concetti e le metodologie di riferimento. Le attività sul campo consentiranno invece di acquisire dati direttamente sui versanti dell’Etna attraverso tecniche di rilievo con droni. Infine, le sessioni di laboratorio saranno dedicate all’elaborazione dei dati raccolti, alla creazione di modelli 2.5D e 3D e alla loro integrazione in ambienti di realtà virtuale per analisi avanzate in ambito GIS. Un’esperienza formativa intensiva che unisce innovazione tecnologica e ricerca sul campo, rivolta a un numero selezionato di partecipanti.