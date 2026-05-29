A Milano apre il Museo della Plastica: in mostra reperti monouso rimasti integri nell’ambiente per oltre mezzo secolo

Flaconi, contenitori e oggetti in plastica monouso rimasti nell’ambiente per oltre mezzo secolo e ancora oggi quasi integri saranno esposti, a partire dal 6 giugno, nel nuovo Museo della Plastica di Milano. Lo spazio nasce con l’obiettivo di mostrare in modo concreto quanto i prodotti usa e getta possano sopravvivere nell’ambiente ben oltre la durata di una vita umana, trasformandosi in una testimonianza materiale degli effetti dell’inquinamento da plastica. Il nuovo museo sarà inaugurato il 6 giugno alle ore 10 presso il mercato di quartiere di via Rombon 34, nel quartiere Lambrate di Milano. L’iniziativa è promossa da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica, in collaborazione con il Municipio 3 del Comune di Milano e con Sogemi, società partecipata dal Comune di Milano che gestisce i mercati di quartiere della città e che ha messo a disposizione lo spazio destinato all’esposizione.

Plastica monouso ancora integra dopo decenni: la mostra con i reperti del Delta del Po

Il cuore del Museo della Plastica sarà un’esposizione composta da reperti realmente recuperati dai volontari di Plastic Free lungo il Delta del Po. Si tratta soprattutto di flaconi, contenitori e oggetti in plastica monouso rimasti intrappolati per decenni nella vegetazione del fiume e riemersi in seguito a piene e mareggiate.

La forza della mostra risiede proprio nella concretezza dei materiali esposti. Non si tratta di ricostruzioni o simulazioni, ma di oggetti abbandonati nell’ambiente e ritrovati dopo periodi lunghissimi, spesso in condizioni ancora quasi integre. Alcuni reperti hanno attraversato decenni senza degradarsi in modo significativo, rendendo visibile la persistenza della plastica nell’ambiente e il suo potenziale impatto sugli ecosistemi.

Dall’intelligenza artificiale la datazione dei rifiuti plastici

Un elemento centrale dell’esposizione riguarda l’identificazione e la datazione dei reperti. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, molti prodotti sono stati riconosciuti e collocati temporalmente. Alcuni oggetti risalgono addirittura agli anni ’50, come una coppa gelato in plastica, mentre altri appartengono agli anni ’70, ’80 e ’90. La presenza di materiali così datati e ancora riconoscibili evidenzia in modo immediato la lunga durata della plastica dispersa nell’ambiente. Oggetti nati per essere utilizzati per pochi minuti o per un periodo molto breve sono rimasti presenti negli ecosistemi per 30, 40 o persino 60 anni, conservando forma e caratteristiche originarie.

Il messaggio ambientale del Museo della Plastica di Milano

Il nuovo Museo della Plastica di Milano nasce con una finalità di sensibilizzazione ambientale. L’obiettivo è richiamare l’attenzione di cittadini, scuole e istituzioni sugli effetti dell’inquinamento da plastica e sulla persistenza dei prodotti monouso nell’ambiente.

L’esposizione punta a rendere tangibile un fenomeno spesso percepito come astratto. La plastica abbandonata non scompare rapidamente, ma può restare per generazioni nei fiumi, nei mari, nei suoli e nella vegetazione, con conseguenze potenzialmente rilevanti per gli ecosistemi e per la salute umana. La possibilità di osservare da vicino oggetti rimasti nell’ambiente per oltre mezzo secolo consente di comprendere con maggiore immediatezza l’impatto dell’abbandono dei rifiuti plastici.

Uno spazio permanente per scuole e nuove generazioni

L’esposizione sarà visitabile anche nei mesi successivi all’inaugurazione e punta a diventare uno spazio permanente di divulgazione ambientale rivolto in particolare alle scuole e alle nuove generazioni. Il progetto intende offrire un luogo in cui “toccare con mano” le conseguenze dell’abbandono dei rifiuti plastici e promuovere una maggiore consapevolezza sui comportamenti quotidiani legati all’uso e allo smaltimento della plastica monouso.

La scelta di collocare il museo all’interno di un mercato di quartiere rafforza il legame con la città e con la vita quotidiana. Via Rombon 34, nel quartiere Lambrate, diventa così un punto di riferimento per la divulgazione ambientale e per la promozione di pratiche più attente alla riduzione dei rifiuti e alla tutela dell’ambiente.

L’inaugurazione il 6 giugno a Lambrate

All’inaugurazione del Museo della Plastica prenderanno parte rappresentanti istituzionali del Comune di Milano e del Municipio 3, scolaresche, partner dell’associazione e cittadini. Tra le presenze previste anche l’assessora all’Ambiente del Comune di Milano, Elena Grandi.

L’apertura del museo rappresenta un nuovo tassello nelle attività di sensibilizzazione promosse da Plastic Free Onlus, realtà impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di diverse realtà del territorio, tra cui Desimonline Made in Italy e LaserGraph Printing Solutions.

Plastic Free Onlus e la sfida contro l’inquinamento da plastica

Con il nuovo spazio di Milano, Plastic Free Onlus porta al centro dell’attenzione pubblica il tema della durata dei rifiuti plastici e della responsabilità collettiva nella loro gestione. L’esposizione dei reperti recuperati lungo il Delta del Po diventa una forma di racconto ambientale fondata su prove materiali: oggetti comuni, spesso legati al consumo quotidiano, che continuano a esistere nell’ambiente molti decenni dopo il loro utilizzo.

Il Museo della Plastica di Milano si propone quindi come uno strumento educativo e divulgativo, pensato per mostrare gli effetti di lungo periodo della dispersione dei rifiuti e per rafforzare la consapevolezza sul valore della prevenzione, della riduzione dell’uso della plastica monouso e del corretto smaltimento dei materiali.