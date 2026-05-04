A Newark volo da Venezia colpisce un palo della luce e un camion durante l’atterraggio | VIDEO

Un episodio insolito ma fortunatamente senza gravi conseguenze si è verificato in New Jersey (USA), dove un aereo della United Airlines ha urtato un palo della luce e un camion durante la fase di atterraggio. Il velivolo, un Boeing 767 proveniente da Venezia, stava completando la manovra verso l’aeroporto internazionale Newark Liberty International Airport quando si è verificato l’incidente. Secondo quanto riferito dalla Federal Aviation Administration (FAA), l’aereo è comunque riuscito ad atterrare in sicurezza. A bordo si trovavano 221 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio, nessuno dei quali ha riportato ferite.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14 ora locale di domenica 3 maggio, quando il volo United Airlines 169 ha colpito un palo della luce lungo la New Jersey Turnpike. Nell’impatto è stato coinvolto anche un furgone per consegne appartenente alla H&S Bakery: secondo Chuck Paterakis, vicepresidente senior dell’azienda, una ruota del velivolo ha infranto il finestrino lato conducente. L’autista del camion ha riportato ferite lievi da taglio ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti, venendo dimesso poco dopo. Il Boeing ha subito soltanto danni minori, come confermato dalle autorità.

La compagnia aerea ha fatto sapere che avvierà un’indagine interna per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali criticità nelle procedure di sicurezza. Anche la FAA monitorerà il caso per accertare le responsabilità e prevenire episodi simili in futuro. Nonostante lo spavento, l’evento si è concluso senza conseguenze gravi.