Aereo si schianta contro un edificio a Belo Horizonte: un morto e tre feriti in Brasile

Un aereo monomotore di piccole dimensioni si è schiantato contro un edificio residenziale a Belo Horizonte, in Brasile, causando la morte di una persona e il ferimento grave di altre tre. L’incidente è avvenuto nel quartiere Silveira poco dopo il decollo dall’aeroporto di Pampulha. Dopo l’impatto con l’edificio, l’aereo è precipitato nel parcheggio dello stabile, evitando conseguenze ancora più gravi tra gli abitanti. Poco prima dello schianto, il pilota aveva segnalato alla torre di controllo difficoltà durante la fase di decollo. Sul posto sono al lavoro diverse squadre di emergenza. Secondo le prime informazioni dei Vigili del Fuoco, a bordo dell’aeromobile si trovavano quattro persone.

Secondo i registri dell’Agenzia nazionale dell’aviazione civile (Anac), diffusi dai media, il velivolo è un modello EMB-721C, costruito nel 1979 e con capacità fino a cinque passeggeri, oltre al pilota. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.