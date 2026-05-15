Aeronautica Militare, doppio volo salva-vita per due neonate di un giorno: trasferite d’urgenza a Roma e Milano

Si è conclusa nel primo pomeriggio di oggi una duplice operazione di soccorso aereo condotta dall’Aeronautica Militare per salvare due neonate di appena un giorno di vita, entrambe bisognose di cure specialistiche urgenti. Due interventi distinti, avvenuti quasi in contemporanea, hanno visto l’impiego di assetti del 31° Stormo di Ciampino, reparto che assicura il trasporto sanitario d’urgenza in situazioni di grave pericolo. Le neonate, nate da appena ventiquattro ore, sono state trasportate in culle termiche e assistite costantemente da equipe mediche durante tutte le fasi del volo. Il primo intervento ha riguardato una bambina ricoverata presso l’Ospedale “Dulbecco” di Catanzaro. A causa delle critiche condizioni di salute della piccola, si è reso necessario il trasferimento immediato presso l’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, centro di riferimento nazionale per le cure pediatriche specialistiche.

Per effettuare la missione è stato impiegato un velivolo Gulfstream 650 del 31° Stormo. L’aereo è decollato dall’aeroporto di Lamezia alle ore 13:30 locali ed è atterrato a Ciampino dopo circa un’ora di volo. La rapidità del trasferimento ha consentito di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza verso la struttura romana, permettendo alla neonata di raggiungere nel minor tempo possibile l’ospedale indicato per le cure urgenti.

Seconda missione in Sardegna: da Cagliari a Milano Linate

Quasi in contemporanea al volo partito dalla Calabria, un secondo assetto del 31° Stormo è intervenuto in Sardegna per soccorrere un’altra neonata in imminente pericolo di vita, proveniente dall’Ospedale di Cagliari. Anche in questo caso, le condizioni della bambina hanno richiesto un trasferimento sanitario urgente verso una struttura specializzata.

Il velivolo è decollato dallo scalo sardo alle ore 13:00 locali con destinazione Milano Linate. L’obiettivo della missione era consentire il successivo ricovero della piccola presso l’Ospedale Pediatrico “San Donato”. Durante il volo proveniente da Cagliari, la neonata è stata accompagnata anche dal padre, oltre che dal personale sanitario incaricato dell’assistenza.

Neonate in culla termica e assistenza medica continua

In entrambi i voli sanitari, le due neonate hanno viaggiato protette da apposite culle termiche, dispositivi fondamentali per garantire condizioni adeguate di sicurezza e stabilità durante il trasporto di pazienti così piccoli e fragili. Le bambine sono state costantemente assistite da equipe mediche composte da due specialisti, presenti a bordo per monitorare le loro condizioni durante l’intero trasferimento.

Il trasporto sanitario d’urgenza di neonati richiede una pianificazione estremamente precisa, perché ogni fase, dal trasferimento in aeroporto al decollo, dal volo all’arrivo nella struttura di destinazione, deve avvenire riducendo al minimo i tempi e garantendo al tempo stesso la massima protezione clinica. In questo caso, la contemporaneità delle due missioni ha confermato la capacità operativa dell’Aeronautica Militare di intervenire su più scenari in tempi molto rapidi.

Coordinamento tra Prefetture, Aeronautica Militare e Presidenza del Consiglio

Le procedure di attivazione dei voli sono state coordinate dalle Prefetture di Catanzaro e Cagliari, in stretto contatto con la Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea. Si tratta della sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di gestire questo tipo di missioni a favore della collettività.

Gli interventi sono stati autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, organo preposto alla gestione e al coordinamento della flotta dei velivoli di Stato per le attività di pubblica utilità. La catena di attivazione ha permesso di avviare tempestivamente le operazioni, mettendo a disposizione gli assetti necessari per il trasferimento delle due piccole pazienti verso le strutture ospedaliere individuate.

Il ruolo del 31° Stormo nei trasporti sanitari urgenti

Le missioni odierne si sono svolte grazie al servizio costante di prontezza operativa degli equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti dell’Aeronautica Militare impegnati nel trasporto sanitario d’urgenza di cittadini in situazioni di grave pericolo. Il reparto assicura questo servizio 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, garantendo una risposta rapida quando le condizioni cliniche dei pazienti impongono tempi di intervento estremamente ridotti.

La capacità di impiegare rapidamente velivoli come il Gulfstream 650 consente alla Forza Armata di supportare il sistema sanitario nazionale nei casi in cui il trasferimento aereo rappresenti la soluzione più efficace per raggiungere ospedali e poli d’eccellenza medica. Nel caso delle due neonate, la tempestività dei voli ha permesso di collegare in tempi contenuti Catanzaro con Roma e Cagliari con Milano, rendendo possibile l’accesso alle cure specialistiche necessarie.

Una risposta immediata al servizio del Paese

Il doppio intervento di oggi conferma il valore del trasporto sanitario d’urgenza effettuato dall’Aeronautica Militare a favore della collettività. La rapidità di attivazione, il coordinamento tra istituzioni e la disponibilità di equipaggi in prontezza operativa rappresentano elementi essenziali per affrontare situazioni in cui ogni minuto può essere decisivo.

Grazie alla rapidità d’impiego dei propri assetti, la Forza Armata garantisce una risposta immediata ed efficace al servizio del Paese e delle sue strutture sanitarie, contribuendo a ridurre al minimo i tempi di percorrenza verso i poli d’eccellenza medica nazionali. In questa duplice missione, due neonate di appena un giorno di vita hanno potuto raggiungere con urgenza le strutture specialistiche indicate, viaggiando sotto costante assistenza medica e in condizioni di massima protezione.