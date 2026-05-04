Aeronautica Militare: uomo in pericolo di vita trasportato d’urgenza da Cagliari a Venezia

Si è concluso nella notte, con l’atterraggio all’aeroporto di Venezia, un delicato trasporto sanitario d’urgenza che ha permesso di trasferire un uomo di 68 anni, in imminente pericolo di vita, dall’ospedale Brotzu di Cagliari all’Azienda Ospedale-Università di Padova. L’operazione è stata autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come previsto per questo tipo di missioni, e coordinata attraverso i canali istituzionali dedicati alla gestione dei voli di Stato. La richiesta di intervento, inoltrata dalla Prefettura di Cagliari, è stata presa in carico dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare, che ha attivato il 31° Stormo di Ciampino, reparto specializzato nei trasporti sanitari urgenti.

Completate le procedure operative, un velivolo G650 è decollato da Ciampino in direzione Cagliari. Qui il paziente è stato immediatamente imbarcato insieme a un’équipe medica, per poi ripartire alla volta di Venezia. L’atterraggio è avvenuto poco dopo le 3:30, quando un’ambulanza ha preso in carico il paziente per il trasferimento finale presso la struttura ospedaliera padovana.

Il trasporto sanitario urgente rappresenta uno dei compiti istituzionali dell’Aeronautica Militare, che garantisce un servizio continuativo, 24 ore su 24 per tutto l’anno. Gli equipaggi e i mezzi impiegati sono in grado di operare anche in condizioni meteorologiche difficili, assicurando non solo il trasferimento di pazienti in pericolo di vita, ma anche di organi, équipe mediche e ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo dedicate a queste missioni, svolte dai principali reparti operativi: il 31° Stormo di Ciampino, il 14° Stormo di Pratica di Mare, la 46ª Brigata Aerea di Pisa e il 15° Stormo di Cervia, a conferma dell’impegno costante a supporto della collettività.