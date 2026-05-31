Al via la stagione delle nubi nottilucenti: primi avvistamenti nel Nord Europa

L’affascinante stagione 2026 delle nubi nottilucenti ha ufficialmente preso il via ad altissime quote sopra il Circolo Polare Artico. In questa gelida e remota regione del nostro pianeta, il vapore acqueo ha iniziato a cristallizzarsi attorno ai microscopici detriti delle meteore che attraversano l’atmosfera terrestre. Questo delicato processo fisico ha già regalato le primissime apparizioni nel cielo, con avvistamenti recentemente confermati e documentati da osservatori posizionati in Finlandia e in Irlanda del Nord. Tali eteree formazioni luminose, visibili specialmente dopo il tramonto, rappresentano uno dei fenomeni più suggestivi che la natura ci offre al confine con lo Spazio. L’inizio di questa attività atmosferica segna un momento molto atteso per gli appassionati di astronomia, che ora tengono gli occhi puntati verso l’alto per catturare i magici bagliori bluastri caratteristici di queste particolari nubi uniche nel loro genere, pronte a dare spettacolo nei cieli boreali.

Le formazioni naturali e le differenze con quelle artificiali

Quando si analizza questo fenomeno, risulta fondamentale specificare che si tratta di nubi nottilucenti di tipo naturale, distinguendole in modo netto da quelle di origine artificiale. Negli ultimi anni, infatti, i gas di scarico rilasciati dai razzi in orbita riescono a generare formazioni nuvolose del tutto simili che appaiono in qualsiasi periodo dell’anno. Al contrario, le nubi che si stanno formando in queste settimane appartengono alla tipologia originale, un evento strettamente legato ai cicli atmosferici spontanei che avvengono a circa 80 km di altitudine, in un ambiente estremo in cui le temperature precipitano rapidamente sotto i -120°C.

Lo spettacolo in viaggio verso Sud nei prossimi mesi

Sebbene attualmente lo scenario sia confinato alle aree più vicine al polo, la situazione muterà in tempi brevi. Nel corso dei mesi di giugno e luglio, queste affascinanti strutture nuvolose si espanderanno in maniera graduale, spingendosi verso latitudini inferiori per mostrarsi a un pubblico molto più vasto. Tali nubi riescono a brillare nell’oscurità poiché, data la loro eccezionale altezza, continuano a riflettere la luce del Sole anche quando questo è ormai sceso sotto la linea dell’orizzonte. Gli osservatori che si trovano più a Sud o a Sud/Est rispetto alle zone puramente artiche potranno presto godere di questa meraviglia, sperando in cieli limpidi per ammirare i filamenti argentei che danzano nel cuore della notte.