Albania, accordo strategico con gli Stati Uniti per il gas naturale liquefatto

L’Albania compie un passo rilevante verso il rafforzamento della propria sicurezza energetica e della propria indipendenza energetica. A renderlo noto è stato il Primo Ministro albanese Edi Rama, che ha annunciato un accordo di cooperazione strategica per lo sviluppo del Centro Energetico di Valona e per la fornitura di gas naturale liquefatto. La notizia, riportata dall’agenzia ATA, riguarda un’intesa raggiunta in stretta collaborazione con gli Stati Uniti e destinata a incidere in modo significativo sul futuro della produzione elettrica albanese. Al centro dell’accordo vi è la fornitura di gas naturale liquefatto americano all’Albania per un periodo di 20 anni, un elemento che conferisce al progetto una dimensione strategica di lungo periodo.

Gas naturale liquefatto americano per 20 anni

Secondo quanto reso noto da Edi Rama, l’accordo garantirà all’Albania l’accesso a forniture stabili di gnl americano per due decenni. Si tratta di un passaggio considerato centrale per aumentare la resilienza del sistema energetico nazionale e ridurre la dipendenza da fonti e approvvigionamenti meno diversificati. La fornitura ventennale di gas naturale liquefatto rappresenta il cuore dell’intesa con gli Stati Uniti. Per Tirana, l’accordo assume un valore non soltanto industriale, ma anche geopolitico, perché lega il rafforzamento dell’infrastruttura energetica nazionale a una collaborazione strategica con Washington.

La centrale termoelettrica di Valona passerà dal petrolio al gas naturale

Uno degli aspetti più rilevanti dell’accordo riguarda la centrale termoelettrica di Valona, originariamente costruita per funzionare a petrolio. L’investimento annunciato consentirà di modernizzare l’impianto e di convertirlo all’utilizzo del gas naturale. Questo passaggio viene presentato come un intervento in grado di aumentare in modo significativo sia l’efficienza energetica sia la sostenibilità della produzione di energia elettrica nel paese. La conversione dal petrolio al gas naturale permetterà infatti alla centrale di operare con una tecnologia più adatta alle esigenze attuali del sistema energetico albanese.

Più efficienza e sostenibilità nella produzione di energia elettrica

La modernizzazione della centrale di Valona viene indicata come una leva decisiva per migliorare la capacità dell’Albania di produrre energia elettrica in modo più efficiente. Il ricorso al gas naturale al posto del petrolio dovrebbe consentire un funzionamento più sostenibile dell’impianto, rafforzando al tempo stesso la sicurezza degli approvvigionamenti.

Nel quadro delineato dal governo albanese, il Centro Energetico di Valona diventa quindi un’infrastruttura strategica per accompagnare il paese verso un sistema energetico più solido, moderno e meno vulnerabile. L’accordo con gli Stati Uniti si inserisce in questa prospettiva, offrendo una base stabile per la fornitura di gas naturale liquefatto nel lungo periodo.

Il progetto punta a rafforzare l’indipendenza energetica del paese, migliorando al tempo stesso l’efficienza e la sostenibilità della produzione elettrica. Per il governo albanese, l’accordo rappresenta un passo importante verso un sistema energetico più sicuro, più moderno e maggiormente integrato con partner strategici internazionali.