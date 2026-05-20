Allarmante “blob” sottomarino nel Pacifico: sempre più evidenze su un Super El Niño devastante in arrivo

Il monitoraggio dei sistemi climatici planetari ha registrato un segnale d’allarme di proporzioni straordinarie nelle profondità oceaniche. Come dettagliato in un’esclusiva inchiesta scientifica pubblicata dal Washington Post, una colossale massa d’acqua calda si sta accumulando al di sotto della superficie dell’Oceano Pacifico equatoriale. Questa enorme anomalia termica sommersa, definita dagli scienziati come un vero e proprio “blob”, si sviluppa a centinaia di metri di profondità, sfuggendo alla vista diretta dei satelliti ma venendo intercettata con precisione millimetrica dalle boe oceanografiche e dai sensori subacquei. La presenza di un tale volume di calore immagazzinato rappresenta il carburante ideale per l’innesco di dinamiche atmosferiche su scala planetaria, destando profonda preoccupazione tra gli esperti di climatologia di tutto il mondo.

Dinamiche oceaniche e il meccanismo delle onde di Kelvin

La compressione e lo spostamento di questa energia termica non sono casuali, ma rispondono a precisi complessi fisici noti come onde di Kelvin oceaniche. In condizioni normali, i venti alisei soffiano da est verso ovest, spingendo le acque calde superficiali verso l’Indonesia e mantenendo l’aria più fresca lungo le coste del Sud America. Tuttavia, quando questi venti si indeboliscono o invertono la rotta, la gigantesca anomalia termica accumulata inizia a scivolare verso est, viaggiando sotto la superficie marina come un’immensa onda termica invisibile. Gli scienziati della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) stanno monitorando la progressione di questo fronte caldo, constatando che la sua intensità attuale è paragonabile solo a quella registrata prima dei più distruttivi eventi climatici del passato, come quelli verificatisi a metà degli anni ’90 e nel 2015.

Gli scenari climatici e il timore di un Super El Niño

L’affiorare di questa riserva di calore in superficie nei prossimi mesi potrebbe determinare la nascita di un fenomeno atmosferico di intensità senza precedenti, configurando lo scenario di un Super El Niño. I modelli matematici e previsionali indicano che, se l’interazione tra l’oceano surriscaldato e l’atmosfera sovrastante dovesse consolidarsi secondo i trend attuali, l’indice termico globale supererà ampiamente le soglie di guardia entro la fine dell’anno corrente. La transizione da una fase neutra o di debole riscaldamento a un evento di magnitudo estrema modificherebbe drasticamente la circolazione delle correnti a getto planetarie, spostando i sistemi di alta e bassa pressione dalle loro sedi tradizionali e innescando un effetto domino meteorologico dalle conseguenze imprevedibili per la stabilità economica e agricola di interi continenti.

Impatti globali tra eventi meteo estremi e riscaldamento globale

Le ripercussioni di un simile sconvolgimento termico si manifesterebbero attraverso una catena di eventi meteo estremi distribuiti lungo tutto il globo terrestre. Le regioni costiere dell’America Latina, in particolare il Perù e l’Ecuador, andrebbero incontro a precipitazioni torrenziali e inondazioni devastanti, mentre l’Australia, l’Indonesia e parti dell’Africa meridionale verrebbero colpite da siccità prolungate e incendi boschivi catastrofici. Al contempo, il rilascio di una tale quantità di calore oceanico nell’atmosfera aggraverebbe ulteriormente il trend del cambiamento climatico di origine antropica, spingendo le temperature medie globali verso nuovi record storici mai registrati prima. I meteorologi e scienziati climatici avvertono che i governi e le infrastrutture civili devono prepararsi fin da ora a gestire le emergenze idriche, i collassi dei raccolti agricoli e l’aumento dei fenomeni meteorologici violenti che questo colosso sottomarino potrebbe scatenare.