Allarme orso a Cadine: escursionista si trova faccia a faccia con l’animale nei boschi di Strapiana

Oggi pomeriggio, attorno alle 13.30, un orso è stato avvistato nei boschi di Cadine (Trento), in località Strapiana, da un’escursionista che stava percorrendo un sentiero della zona. L’incontro ravvicinato ha attirato l’attenzione delle autorità locali e conferma la presenza dei plantigradi nei boschi del Trentino, senza però causare alcun episodio pericoloso. Seguendo le corrette regole di comportamento nelle aree frequentate dai plantigradi, la donna si è prontamente allontanata senza provocare l’animale. L’episodio è stato immediatamente segnalato alla Centrale unica di emergenza 112 dal compagno dell’escursionista, allertato telefonicamente, garantendo così un intervento tempestivo e coordinato delle autorità competenti.

Intervento dei Vigili del Fuoco volontari

Sul luogo dell’avvistamento sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari, che hanno provveduto a riaccompagnare l’escursionista alla sua auto, mettendo in sicurezza la situazione e assicurando che l’incontro con l’orso si concludesse senza incidenti. Grazie al comportamento corretto della donna, non si è verificata alcuna aggressione né alcun inseguimento.

Il Corpo forestale del Trentino ha raccolto la testimonianza diretta della donna, confermando che l’evento si è svolto senza pericoli. “Non si è quindi verificata alcuna aggressione, né un inseguimento come conferma il Corpo forestale del Trentino che ha raccolto la testimonianza diretta della donna”, riportano le autorità locali, sottolineando l’importanza della prudenza e della conoscenza delle norme di comportamento nelle aree frequentate dai plantigradi.

Sicurezza nei boschi del Trentino

Questo avvistamento evidenzia ancora una volta la necessità di rispettare le norme di sicurezza quando si esplorano i sentieri boschivi del Trentino, aree in cui i plantigradi sono presenti e possono essere osservati anche in zone frequentate da escursionisti. Il corretto comportamento e la prontezza di segnalazione agli organi competenti sono strumenti fondamentali per prevenire incidenti e garantire la convivenza tra uomini e fauna selvatica.