Allerta arancione in Marocco: neve oltre i 2000 metri e piogge intense nel weekend

Il Marocco si prepara a un fine settimana segnato da condizioni meteorologiche particolarmente instabili. La Direzione Generale di Meteorologia (DGM) ha diramato un’allerta arancione per neve e piogge intense, con fenomeni che interesseranno ampie aree del Paese tra oggi e sabato. Secondo le previsioni ufficiali, dalle 18 di oggi fino alle 10 di sabato sono attese nevicate comprese tra 10 e 25 centimetri al di sopra dei 2.000 metri di quota. Le province maggiormente coinvolte saranno Ouarzazate, Azilal, Midelt, Tinghir e Al Haouz, aree montuose dove il ritorno del maltempo potrebbe causare disagi alla viabilità e alle attività locali.

Parallelamente, nello stesso intervallo temporale, sono previste anche forti piogge con accumuli stimati tra 20 e 40 mm, accompagnate dal rischio di temporali. Le precipitazioni interesseranno in particolare le province di Tinghir, Al Haouz, Chichaoua, Azilal, Béni Mellal e Midelt. Il peggioramento non si limiterà alla giornata di oggi: sabato il maltempo si estenderà ulteriormente verso Est, coinvolgendo anche le province di Errachidia, Boulemane e Figuig, dove sono attese nuove precipitazioni intense tra le 9 e le 18.