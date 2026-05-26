Allerta Caldo: domani bollino arancione in 14 città del Centro-Nord, giovedì arrivano i primi bollini rossi

Si intensifica l’ondata di calore in atto sul Centro-Nord dell’Italia. Così aumentano rispetto ad oggi le città che domani, mercoledì 27 maggio, saranno contrassegnate dal bollino arancione (livello 2) nel bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute. Le città in questione sono 14, ossia: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. Altre 8 città sono contrassegnate dal bollino giallo: Catania, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria. Per la giornata di giovedì 28 maggio, arrivano i primi bollini rossi (livello 3), assegnati a: Bologna, Firenze, Roma e Torino.

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