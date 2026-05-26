Allerta caldo e incendi in Sicilia: il bollettino per domani

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un’allerta per incendi e ondate di calore, valida per la giornata di domani, mercoledì 27 maggio. Per quanto riguarda il caldo, è prevista allerta gialla (livello 1) nelle città di Catania, Messina e Palermo, con temperature massime percepite rispettivamente di +30°C, +29°C e +31°C, riporta il bollettino di allerta. Per quanto riguarda il rischio incendi, livello arancione (preallerta) con pericolosità bassa in tutta l’isola, tranne per il Palermitano dove la pericolosità è indicata come media.

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