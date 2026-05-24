Allerta caldo in Piemonte, livello rosso in tutta la regione: +32°C nell’Alessandrino

Tempo stabile e soleggiato con caldo estivo anomalo per il periodo e temperature ancora in aumento crescente nei prossimi giorni in provincia di Alessandria. Lo fa sapere la Protezione Civile, indicando fino a +36°C previsti per l’inizio della settimana. Nel primo pomeriggio di oggi, le centraline Arpa hanno rilevato picchi di +31,9°C ad Acqui Terme; +31,7°C nella vicina Sezzadio; +31,6°C nel sobborgo alessandrino di Lobbi e a Castellar Ponzano (Tortonese).

L’allerta meteo di Arpa

Arpa Piemonte ha emanato il livello 3 (rosso) per disagio bioclimatico su tutta la regione nei prossimi giorni. È calcolato sulla base dell’indice di allerta WDA (Warm Day Alert), tenendo conto della temperature massima e minima percepite. La temperatura percepita (o apparente) è una combinazione di gradi, umidità e vento. Livello 4 arancione (elevato), invece, per il pericolo di incendi boschivi: a seguito di un innesco il fronte di fiamma si può diffondere molto rapidamente e lo spegnimento risulta difficile.

“Un promontorio anticiclonico sub-tropicale, che si è alzato dal Marocco e dall’Algeria sull’Europa centro-occidentale fino a oltre La Manica, si rafforza e si espande con una bolla d’aria calda su tutta la parte centrale del continente europeo, portando condizioni dal carattere pienamente estivo sul Piemonte, stabili, soleggiate e calde, almeno fino alla prima metà della nuova settimana. Il caldo anomalo riguarda sia le temperature diurne che quelle notturne, a tutte le quote, con un aumento crescente che si protrarrà fino al picco di mercoledì”, sono le previsioni di Arpa Piemonte. “I valori massimi, già diffusamente sopra i +30°C oggi in pianura, arriveranno a superare i +35°C in alcune località nei prossimi giorni. L’anomalia calda potrà ridimensionarsi solo nella seconda metà della settimana, quando una saccatura in discesa dalla Russia e dalla Polonia ai Balcani potrà schiacciare parzialmente l’alta pressione continentale europea”, spiega Arpa Piemonte.

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