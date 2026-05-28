Allerta Caldo, oggi apice dell’ondata di calore: 5 bollini rossi, migliora da domani

Apice di questa ondata di caldo oggi al Centro-Nord dell’Italia, con il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute che segnala 5 bollini rossi: Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino, con Pescara e Verona contrassegnate da bollino arancione (livello 2). Tutte le altre città monitorate hanno bollino giallo, con l’unica eccezione di Campobasso (verde). Migliora la situazione per domani, venerdì 29 maggio, con solo una città con bollino arancione, ossia Genova, e altre 20 con bollino giallo.

Il sistema di allerta prevede 4 livelli di rischio: dal livello 0 (verde), che indica assenza di criticità, al livello 3 (rosso), che segnala un’ondata di calore in atto, con condizioni di rischio elevato e persistenti per almeno tre giorni consecutivi. I livelli intermedi indicano rispettivamente situazioni di pre-allerta e condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose per la salute, soprattutto per anziani, malati cronici, bambini e donne in gravidanza. Il monitoraggio riguarda 27 città italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bologna e Palermo, e consente di valutare quotidianamente le condizioni meteo-climatiche a rischio nelle diverse aree urbane.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: