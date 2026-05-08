Allerta Meteo, al via venerdì con temporali e grandine: una regione osservata speciale

Una nuova fase di maltempo interessa l’Italia con temporali in sviluppo soprattutto al Sud: osservata speciale la Puglia, dove nelle prossime ore potrebbero verificarsi forti rovesci, grandinate e locali fenomeni vorticosi a causa dell’ingresso di aria umida e instabile. Più isolati i temporali al Nord, attesi prevalentemente sulle aree montuose durante il pomeriggio. In considerazione della situazione attesa, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco dove si concentreranno i principali rischi e come evolverà la situazione nel corso della giornata.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Al Nord Italia la presenza di residua aria fredda in quota e di soleggiamento potranno portare alla formazione di temporali a evoluzione diurna sui monti a cella singola/pulse storm, con qualche grandinata piccola, ma che difficilmente propagheranno in pianura per l’assenza di shear e le deboli cold pool, inoltre vi sarà uno strato stabile sulla pianura padana nei bassi strati, che favorirà alti LFC, motivo per cui i temporali evolveranno quasi esclusivamente sui monti“, si legge nel bollettino PRETEMP, valido per la giornata odierna.

“La giornata sarà contraddistinta da un campo di pressione livellata con tendenza a una stabilizzazione al centro-sud. All’interno di questa laguna barica transiterà un piccolo cavo d’onda in alta troposfera, contraddistinto da un’anomalia di PV e da una leggera divergenza a 300 hpa, che transiterà con moto ovest-est sulla Sardegna in nottata e tra Campania, Basilicata e Puglia nel primo pomeriggio. Sulla prima regione il lifting orografico potrà provocare la formazione di qualche debole cella temporalesca all’interno di precipitazioni stratiformi con qualche rovescio intenso e una tromba marina per il CAPE 0-3 km in incremento a 200-300 J/Kg in seguito all’afflusso di correnti umide da sudovest“.

In particolare, “in Puglia la presenza di un boundary mobile di aria calda e umida nei bassi strati e di maggiore shear potrebbero portare alla formazione di un temporale lineare più forte con possibili fenomeni vorticosi, forti piogge transitorie e grandine fino a 2-3 cm“, sottolineano gli esperti PRETEMP.

Allerta Meteo per la Puglia, i dettagli

In Puglia, prosegue PRETEMP, “la forzante per fenomeni temporaleschi sarà maggiore a seguito del maggiore soleggiamento e al movimento verso nordovest di una lingua ad alta thetae al di sotto degli 850 hPa. I valori di CAPE si avvicineranno localmente ai 1000 J/Kg e sarà probabile la formazione di qualche cella in Appennino, che potrà generare outflow in convergenza con lo scirocco e con un vento da sudovest più secco a 850 hPa. Il DLS sarà moderato (15-20 m/s) e il CAPE discreto nella HGZ, per cui non si escludono chicchi fino a 2-3 cm in caso di formazione di un temporale lineare più intenso, inoltre il veering del vento da sudest a sudovest nei bassi strati potrebbe favorire rotazione, specialmente lungo il boundary con una tromba marina/landspout, favorita anche da ujn buon quantitativo di umidità con gli LCL previsti su 200-400 m. La quantità di vapore acqueo sarà elevata all’interno della lingua di scirocco (35-40 mm) con rischio forti piogge transitorie“, conclude PRETEMP.

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