Allerta Meteo, attenzione ai temporali di stasera: ancora rischio di grandine grossa e downburst, le zone più colpite

Forti temporali hanno già colpito le regioni del Centro-Nord, causando già grandine di grandi dimensioni in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Ma non è finita qui. PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha fornito un aggiornamento sulle condizioni attese in serata, quando sono previsti ancora fenomeni intensi. “Nelle prossime ore e fino a tarda sera sono probabili numerosi temporali, in alcuni casi associati a grandine fino a medie dimensioni (4-6cm di diametro) e forti raffiche di vento sulla pianura di Lombardia e Veneto e sull’Emilia Romagna. Possibili downbursts. Più marginalmente potrebbero essere coinvolti anche Piemonte e Liguria”, si legge nell’aggiornamento.

“Sulla Pianura Padana permane una massa d’aria calda e umida nei pressi della superficie, con ML CAPE attorno a 1200 J/kg sulla fascia pedemontana alpina secondo i radiosondaggi delle 12 UTC di Rivolto e Novara. ICON RUC simula fino a 2500 J/kg di ML CAPE sull’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, dove sono anche presenti i valori più alti di temperatura di rugiada a 2 m (fino a 22-23°C). Da Nord si sta avvicinando un piccolo vortice ciclonico in quota”, segnalano gli esperti di PRETEMP.

“I modelli RUC simulano una decisa estensione dei temporali su tutta la Pianura Padana tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Questi temporali nelle fasi iniziali delle celle convettive saranno capaci di produrre grandine fino a 4-6cm di diametro, mentre poi il rischio legato a forti raffiche di vento, localmente >100 km/h, sarà in aumento con la progressiva linearizzazione delle celle convettive. Il rischio tornado è trascurabile, cosi come è basso il rischio di criticità legato alle precipitazioni intense”, concludono gli esperti di PRETEMP.

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