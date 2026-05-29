Allerta Meteo, attenzione in una regione nel pomeriggio-sera: avviso dell’Aeronautica Militare

Allerta Meteo nelle prossime ore, nel pomeriggio-sera, in una regione, per temporali forti accompagnati da locali grandinate, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 12 di oggi, 29 maggio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare pubblicato oggi 29 maggio 2026

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 del 29/05/26: “Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore:

si prevedono fino alla serata di oggi, venerdì 29 maggio 2026, temporali forti sui settori appenninici ed interni del Lazio, accompagnati da locali grandinate, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: