Allerta Meteo Bulgaria, violenti temporali e grandine in arrivo: rischio alluvioni tra 8 e 9 maggio

Dopo una breve parentesi con tempo stabile e temperature miti, la situazione meteo è destinata a cambiare rapidamente. Nelle prossime 72 ore, una massa d’aria marcatamente instabile investirà la Bulgaria, favorendo lo sviluppo di violenti temporali, grandinate e un generale calo delle temperature. Le aree più esposte saranno quelle occidentali e quelle centro-settentrionali, dove i fenomeni potranno assumere carattere violento e localmente persistente. In particolare, nel sud-ovest del Paese si prevedono eventi di rilievo anche dal punto di vista economico, con un concreto rischio di danni alle colture agricole a causa delle grandinate e delle precipitazioni intense.

Tra l’8 e il 9 maggio, l’attenzione si concentrerà sulla Bulgaria centro-settentrionale, dove le condizioni atmosferiche favoriranno accumuli di pioggia significativi. Questo scenario aumenta sensibilmente il rischio di allagamenti localizzati, soprattutto nelle aree urbane e nelle zone già vulnerabili dal punto di vista idrogeologico.

L’evoluzione resta da monitorare con attenzione, poiché i fenomeni potranno risultare improvvisi e intensificarsi rapidamente, tipici delle fasi di marcata instabilità primaverile.

In Bulgaria i temporali forti non sono rari, soprattutto tra fine primavera e estate, quando l’aria calda e umida favorisce fenomeni intensi sulle regioni interne e montuose. Gli episodi davvero violenti, con grandine grossa, raffiche di vento tempestose e allagamenti improvvisi, sono meno frequenti ma possono causare danni significativi a città e campagne, in particolare quando giungono linee temporalesche ben organizzate sui Balcani.