Allerta Meteo, “burrasca forte e temporali in 9 regioni”: avviso dell’Aeronautica Militare

Allerta Meteo per vento forte con raffiche di burrasca o burrasca forte e per temporali intensi accompagnati da locali grandinate, in diverse regioni del Paese (elenco di seguito) tra oggi e domani 12 maggio 2026. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 11 maggio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare emesso oggi 11 maggio 2026

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 14 dell’11/05/26: “Fenomeni intensi entro le prossime 12-18 ore:

Persiste per oggi, lunedì 11 maggio 2026, vento forte da sud-ovest con raffiche di burrasca o burrasca forte : Fino al termine della giornata sulle aree appenniniche della Toscana ; Fino al pomeriggio di domani , martedì 12 maggio 2026, sulle aree appenniniche dell’ Emilia-Romagna ; Fino alla sera di domani, martedì 12 maggio, sulle aree appenniniche di Marche e Abruzzo .

o : Si prevedono inoltre, nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio, e fino alla serata, temporali intensi accompagnati da locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, sui settori meridionali di Lombardia e Veneto e su quelli orientali del Piemonte .

intensi accompagnati da locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, sui settori meridionali di e e su quelli orientali del . Si prevede infine, dalle prime ore di domani, martedì 12 maggio, vento forte con raffiche di burrasca o burrasca forte : Fino al pomeriggio, di Foehn su Valle d’Aosta e settori settentrionali di Piemonte e Lombardia ; Fino alla serata, da ovest, sul settore settentrionale della Sardegna “.

o :

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: