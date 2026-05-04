Allerta Meteo, da oggi cambia tutto: le prime regioni colpite dal peggioramento

Cambio di scenario meteo nella giornata di oggi lunedì 4 maggio 2026: l’anticiclone perde forza e lascia spazio a una crescente instabilità, soprattutto sul Mediterraneo occidentale. Dal pomeriggio attesi i primi rovesci tra Sardegna e Corsica, in estensione verso Toscana, Liguria e Piemonte meridionale. I fenomeni saranno per lo più brevi ma localmente intensi, con rischio di piogge concentrate in poco tempo. In considerazione della fase di maltempo attesa, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco dove si concentreranno i principali rischi e come evolverà la situazione nel corso della giornata.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 4 maggio 2026, “il graduale indebolimento dell’anticiclone subtropicale sul suo bordo settentrionale ed occidentale a causa di una saccatura tra la Francia e la Penisola Iberica provocherà un aumento dell’instabilità atmosferica, in particolare sul Mediterraneo occidentale nella seconda parte di giornata. I flussi in quota si orienteranno da SW, mentre al suolo si disporranno da S/SE“, si legge nel bollettino PRETEMP.

“Dopo una mattinata complessivamente tranquilla, arriveranno i primi fenomeni, localmente a carattere di rovescio o temporale, tra la Sardegna e la Corsica, in estensione poi verso le ore serali anche alla Toscana occidentale, la Liguria ed il Piemonte meridionale. Nelle zone sopra menzionate viene emesso un livello 0 di pericolosità principalmente per la possibilità di piogge intense concentrate, dati i valori di PWAT localmente > 30mm. L’ambiente termodinamico sarà caratterizzato da bassi valori di energia potenziale (< 500 J/kg) e da valori di LI neutri o localmente positivi. Il wind shear sarà su valori tra 15 e 20 m/s, mentre l’SREH 0-3km sarà su valori attorno ai 100 m2/s2. Si ritiene, pertanto, bassa la probabilità di sviluppo di convezione intensa ed organizzata, mentre più probabile sarà la formazione di celle singole di breve durata (30-60 minuti)“, sottolinea PRETEMP.

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