Allerta Meteo, “domani burrasca forte e temporali in 8 regioni”: avviso dell’Aeronautica Militare

Un’area di instabilità atmosferica continua a interessare gran parte della penisola, determinando condizioni di spiccato maltempo su diverse regioni italiane (elenco dettagliato di seguito). Sono attesi temporali intensi, accompagnati da grandinate, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica, oltre a venti di burrasca e mareggiate sulle coste esposte. Il peggioramento proseguirà tra oggi e la giornata di domani 16 maggio 2026. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 15 maggio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare pubblicato oggi 15 maggio 2026

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 14 del 15/05/26: “Nella giornata di oggi, venerdì 15 maggio 2026, persistono forti temporali su Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio.

Dalle prime ore e fino al pomeriggio di domani, sabato 16 maggio 2026, si prevedono temporali forti sulla Campania e sul settore tirrenico della Basilicata. I temporali saranno accompagnati da locali grandinate, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica.

Dalle prime ore di domani, sabato 16 maggio 2026, si prevede inoltre vento forte da nord-ovest con raffiche di burrasca o burrasca forte e mareggiate lungo le eventuali coste esposte:

fino a sera su Molise , Campania , Puglia , Basilicata e Sicilia ;

, , , e ; fino a termine giornata su Sardegna, Calabria e Sicilia, quest’ultima con particolare riferimento al relativo settore tirrenico“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: