Allerta Meteo, domenica con temporali esplosivi e grandine: focus sulle aree più colpite nelle prossime ore

L’Italia si prepara a vivere ore di forte maltempo a causa del transito di una pericolosa perturbazione in quota che andrà a scontrarsi con l’aria caldissima accumulata in questi giorni sui nostri territori. Gli esperti di ZenaStormChaser hanno lanciato un chiaro avviso per la giornata di oggi domenica 31 maggio 2026, evidenziando il rischio concreto di fenomeni convettivi di estrema intensità su diverse regioni settentrionali. La situazione va monitorata con la massima attenzione, poiché l’energia termica in gioco potrebbe dare vita a nubifragi improvvisi e grandinate violente.

L’analisi atmosferica e i dati

Gli esperti di ZenaStormChaser spiegano dettagliatamente la complessa dinamica atmosferica che si sta registrando sul nostro Paese: “Transita un cavetto in quota ancora inserito in un contesto davvero caldo con alto rischio di fenomeni convettivi intensi. L’ultima volta dal radiosondaggio di Linate sono stati misurati 4000J/Kg, un valore a dir poco folle, che infatti ha portato alla formazione di cumulonembi esplosivi (il temporale di Milano ha raggiunto i 16mila metri di altezza) con grandinate devastanti anche senza la presenza di condizioni propriamente favorevoli“.

Continuando a esaminare i dati tecnici forniti da ZenaStormChaser, emerge chiaramente il potenziale dei sistemi temporaleschi attesi nelle prossime ore. Gli esperti sottolineano infatti che: “Le aree dove i fenomeni risulteranno più intensi saranno quelle orientali, grazie anche alla ventilazione di brezza nei bassi strati che accumulerà molta energia a ridosso delle Prealpi, sono previsti picchi fino a 3000J/Kg, valori tra 1800 e 2200J/Kg saranno presenti su Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Shear nuovamente basso (manca ventilazione in quota) per questo saranno favoriti sistemi multicellulari“.

Il rischio di grandine in Veneto e Friuli-Venezia Giulia

L’attenzione si concentra in modo particolare sui settori del Nord/Est. Nel bollettino firmato da ZenaStormChaser si legge testualmente che per Veneto e Friuli-Venezia Giulia la situazione vedrà “temporali pomeridiani sulle Alpi ma soprattutto Prealpi, localmente già intensi con un primo tentativo di sconfinamento in pianura sulla linea Bassano-Padova, da monitorare in corso d’opera se il sistema temporalesco riuscirà a sopravvivere. Tra tardo pomeriggio e serata si attiveranno gli outflow freschi dei temporali montani che andranno a convergere con la brezza calda e umida in risalita dall’Adriatico. Passata temporalesca intensa con valori di cape molto elevati e rischio di grandinate di medie dimensioni. Sono favoriti sistemi multicellulari con una linea che si andrà a creare sulle medie pianura (tra trevigiano, medio basso pordenonese e udinese), non si escludono però temporanee supercelle visto lo shear direzionale discreto (sud est nei bassi strati e nord ovest in quota)“.

La situazione in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna

Spostando lo sguardo verso la restante parte della Pianura Padana, il team di ZenaStormChaser mette in guardia anche i residenti delle altre grandi regioni settentrionali. Il report per Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna evidenzia: “Fenomeni intensi sulle Prealpi, specialmente della Lombardia con possibili grandinate significative tra lago di Iseo e sponda Garda occidentale, fenomeni un po’ meno intensi in pianura, dove faticheranno a causa dell’inibizione presente. Il target orario sarà tra metà pomeriggio e serata. Valori di energia fino a 2000J/Kg con possibilità di grandinate, seppur più probabili dove ci sarà l’aiuto delle montagne“.

Per quanto riguarda i settori meridionali del bacino del Po, la tendenza indicata da ZenaStormChaser descrive uno scenario instabile che potrebbe prolungarsi fino alle ore notturne: “In Emilia possibile instabilità tra tardo pomeriggio e sera specialmente lungo l’asse del Po grazie alla spinta di una ventilazione sud occidentale che accumulerà energia in questa area. Saranno favoriti sistemi a multicella. Nella notte poi nuovi temporali potranno transitare sulle medie pianure da ovest a est in seno al passaggio dell’asse di saccatura ma sono fuori l’orario della previsione“.

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