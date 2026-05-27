Allerta Meteo, drastico cambio di rotta: temporali improvvisi e alto rischio downburst in 5 regioni

L’ondata di caldo che tiene sotto scacco il Nord d’Italia da diversi giorni sta per subire una brusca interruzione a causa dell’infiltrazione di correnti più fresche in quota. La forte energia termica accumulata al suolo farà da carburante per lo sviluppo di temporali improvvisi che colpiranno a macchia d’olio diverse regioni nella giornata di oggi, 27 maggio 2026. La minaccia principale per la pianura surriscaldata sarà rappresentata dai downburst, ovvero forti e improvvise raffiche di vento lineare capaci di causare disagi e danni significativi. Le zone maggiormente esposte a questa forte instabilità atmosferica saranno il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige, la Lombardia e l’Emilia-Romagna. I fenomeni temporaleschi prenderanno vita nel pomeriggio sui rilievi montuosi per poi estendersi verso le aree pianeggianti nel corso della serata. “In questo magma lavico nel quale il nord Italia è piombato da giorni, basterà una leggera flessione dei geopotenziali, con scorrimento di aria leggermente più fresca in quota per portare instabilità. L’assenza di shear (variazione di intensità e direzione del vento con la quota) favorirà la formazione di sistemi multicellulari disorganizzati, aumentando il rischio downburst e diminuendo quello di grandine di medio grosse dimensioni. Sarà presente infatti una notevole quantità di Cape (energia disponibile ai temporali) ma mal distribuita lungo la colonna d’aria“, spiegano gli esperti di ZenaStormChaser, che hanno dedicato un focus ai fenomeni attesi nella giornata di oggi, 27 maggio 2026.

Allerta Meteo per Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Veneto

“Temporali che si svilupperanno sui monti a metà pomeriggio, risultando più intensi sul confine sloveno. Da questi fenomeni partiranno outflow più freschi che macineranno km all’interno della pianura bollente e come un fronte freddo al suolo tenderanno a instabilizzare in serata l’atmosfera anche in pianura“, si legge nel bollettino. “I temporali si espanderanno quindi verso sud ma in maniera randomica, seguendo gli outflow e non avranno lunga durata. Dapprima si estenderanno alle pianure venete e friulane e in tarda serata anche localmente alla Lombardia orientale e all’Emilia-Romagna, specialmente settori centro orientali. Alto rischio di downburst, basso per grandinate, fatta eccezione per le pedemontane venete e friulane dove non si escludono chicchi fino a 2-3 cm“, concludono gli esperti di Zena-StormChaser.

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