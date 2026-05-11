Allerta Meteo, due cicloni freddi sull’Italia tra domani e sabato: temperature in picchiata, sarà il Maggio più freddo da 40 anni. Ed è allarme maltempo

L’Italia si appresta a vivere una delle fasi meteorologiche più critiche e anomale degli ultimi anni. Quella che doveva essere una tranquilla prosecuzione della primavera si sta trasformando in una vera e propria emergenza nazionale. Una vasta configurazione ciclonica sta infatti per investire la nostra penisola, portando con sé un’ondata di freddo anomalo e fenomeni atmosferici di inaudita violenza. La settimana che si apre oggi, lunedì 11 maggio 2026, sarà segnata da una fortissima instabilità che non risparmierà alcuna regione, costringendo le autorità a mantenere altissimo il livello di allerta meteo lungo tutto lo stivale.

L’inizio delle ostilità: temporali e grandine al Nord

La perturbazione ha già iniziato a manifestare la sua forza nelle prime ore di oggi, colpendo duramente le regioni settentrionali. Il Piemonte è attualmente il fronte principale di questa ondata di maltempo, dove sono in corso forti temporali accompagnati dalle prime, violente grandinate stagionali. Questi fenomeni sono alimentati dall’energia accumulata nei giorni scorsi e dallo scontro tra l’aria più mite preesistente e le prime avvisaglie di correnti instabili. Nelle prossime ore, la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente, con una propagazione delle piogge verso la Lombardia e la Liguria, preparando il terreno per l’ingresso massiccio di aria fredda previsto per la giornata di domani.

Allerta Meteo Martedì 12: l’irruzione fredda e il vento impetuoso

Nella giornata di domani, martedì, assisteremo a un radicale cambio di scenario. Il fronte perturbato si sposterà verso il Nord-Est, ma la vera novità sarà l’ingresso di aria fredda dall’Europa centrale. Questa massa d’aria polare valicherà le Alpi innescando un vento nordico impetuoso che spazzerà le vette e si incanalerà con violenza nell’alto Adriatico. Le conseguenze saranno immediate e tangibili: assisteremo a temperature in picchiata con valori che scenderanno drasticamente in poche ore, portando un clima tipicamente tardo-autunnale in pieno maggio. Il contrasto termico tra l’aria gelida in arrivo e le acque del Mediterraneo ancora relativamente calde getterà le basi per la formazione di celle temporalesche sempre più pericolose.

Allerta Meteo Mercoledì 13 maggio: nubifragi al Centro e in Sardegna

Il fulcro del maltempo si sposterà verso le regioni centrali nella giornata di mercoledì 13 maggio. Sarà una giornata campale per città come Firenze, Perugia e Roma, che verranno investite da veri e propri nubifragi. La perturbazione non darà tregua nemmeno alla Sardegna e alla Campania, con Napoli che dovrà fare i conti con piogge torrenziali e rischio di allagamenti urbani. L’instabilità sarà così diffusa che anche le aree interne subiranno colpi durissimi. La struttura depressionaria inizierà in questa fase a strutturarsi in modo più profondo, richiamando ulteriore aria umida e instabile che alimenterà il sistema per i giorni successivi.

Il violentissimo ciclone di venerdì 15 e sabato 16: lo spettro di Harry e Nils

Dopo un giovedì caratterizzato da una diffusa instabilità in tutta Italia, la situazione precipiterà verso il disastro meteorologico tra venerdì 15 e sabato 16 maggio. Un violentissimo ciclone di origine atlantica sprofonderà nel basso Tirreno, assumendo caratteristiche simili ai devastanti eventi chiamati Harry e Nils che hanno colpito l’Europa nei mesi scorsi. Questo mostro meteorologico provocherà fenomeni meteo estremi su scala nazionale. Le proiezioni indicano che l’intera penisola sarà sferzata da venti ad oltre 150km/h, una forza distruttiva capace di provocare il caos trasporti. Si prevedono navi e aliscafi bloccati nei porti, voli dirottati o cancellati e gravi disagi alla circolazione stradale e ferroviaria.

Piogge alluvionali e freddo record

Il culmine dell’evento si registrerà tra venerdì e sabato, quando le piogge alluvionali colpiranno con una violenza inaudita. I modelli matematici evidenziano il rischio di accumuli pluviometrici eccezionali in tempi brevissimi, con conseguenti criticità idrogeologiche. Oltre alla pioggia, preoccupa il freddo anomalo: le temperature crolleranno di circa 6-7°C sotto le medie del periodo in tutt’Italia. Questo sbalzo termico estremo favorirà la caduta della neve sulle Alpi fino a quote incredibili per il periodo, ovvero oltre i 1.000 metri, mentre sull’Appennino i fiocchi imbiancheranno le cime oltre i 1.500 metri. Sarà un weekend di paura per la tenuta del territorio, messo a dura prova da temporali, grandine e raffiche di vento eccezionali.

I meccanismi scientifici dei fenomeni meteo estremi

Per capire perché si verifichino eventi così violenti nel cuore del Mediterraneo durante la primavera, bisogna analizzare i meccanismi che innescano fenomeni meteo estremi. In questa stagione, il mare inizia a scaldarsi ma le alte latitudini conservano ancora vasti serbatoi di aria gelida. Quando le perturbazioni nord atlantiche riescono a penetrare nel bacino del Mediterraneo, trovano un ambiente ricco di vapore acqueo e calore. Il violento scontro tra queste masse d’aria genera sbalzi termici enormi in pochissimo spazio, trasformando la normale pioggia in tempeste convettive. Il Mediterraneo agisce come una caldaia: l’aria fredda funge da innesco, liberando un’energia latente che si manifesta sotto forma di venti ciclonici e precipitazioni monsoniche, esattamente ciò che vivremo nei prossimi giorni.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: