Allerta Meteo Emilia Romagna: codice arancione per venti di burrasca

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo arancione per vento per la giornata di domani, lunedì 11 maggio. In particolare, è stata emessa allerta ARANCIONE per vento nelle province di PR, RE, MO, FC, RN. Allerta GIALLA per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN. Per tutta la giornata di lunedì 11 maggio, “è prevista una ventilazione sostenuta da sud-ovest su tutta la regione, con venti di burrasca forte (75-88km/h) sui crinali appenninici centrali ed orientali, mentre venti di burrasca moderata (62-74km/h) sono previsti su tutta la fascia collinare”, si legge nel bollettino di allerta.

“Inoltre, nella prima parte della giornata, precipitazioni a carattere di rovescio o temporale interesseranno la fascia appenninica centro-occidentale, dove non si escludono occasionali fenomeni franosi su versanti particolarmente fragili, ruscellamenti ed innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua”, riporta il bollettino.

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