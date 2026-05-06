Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani attenzione alle piene dei fiumi

Allerta meteo per le piene dei fiumi domani 7 maggio 2026 in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per alcune aree del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Per giovedì 7 maggio “non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. Non si escludono precipitazioni a carattere di rovescio o isolato temporale, più probabili sul settore occidentale della regione“, si legge nel bollettino. “La criticità idraulica gialla, nel settore di pianura bolognese, è riferita alla propagazione delle piene generate sui corsi d’acqua dalle precipitazioni dei giorni precedenti“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.