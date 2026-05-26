Allerta Meteo Emilia Romagna, domani attesi temporali: le zone colpite

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo per temporali valida per la giornata di domani, mercoledì 27 maggio. In particolare, è stata emessa allerta GIALLA per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN. Per la giornata di mercoledì 27 maggio, “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I temporali saranno più probabili ad iniziare dalle ore pomeridiane sui rilievi, per poi estendersi anche alle pianure, ed interessare particolarmente la fascia costiera in serata. Le precipitazioni previste potranno generare occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del reticolo minore”, si legge nel bollettino di allerta.

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