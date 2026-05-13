Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani burrasca forte e temporali, ecco dove

Allerta meteo per vento e temporali domani 14 maggio 2026 in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo e arancione per alcune aree del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 14 maggio 2026. Di seguito il bollettino completo con la mappa delle aree interessate e tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Allerta arancione per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN. Allerta gialla per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA; per vento nelle province di PC, PR, RA, FC, RN“. Per la giornata di domani giovedì 14 maggio “sono previste condizioni di marcata instabilità atmosferica con venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h), con possibili temporanee raffiche di intensità superiore sui crinali appenninici e zone collinari; mentre sulle pianure occidentali e sulla Romagna i venti sono previsti sempre da sud-ovest di burrasca moderata (62-74 Km/h)“, si legge nel bollettino. Nel pomeriggio “sono inoltre previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle pianure occidentali e sulla zona a ridosso del corso del Po. Inoltre sul settore collinare montano centro-occidentale si potranno generare occasionali fenomeni franosi su versanti particolarmente fragili, ruscellamenti ed innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del reticolo minore“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.