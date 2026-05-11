Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani burrasca forte, scatta il codice arancione

Allerta meteo per vento domani 12 maggio 2026 in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo e arancione per alcune aree del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 12 maggio 2026. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Per la giornata di domani martedì 12 maggio “sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da ovest/nord-ovest sul settore centro-occidentale della regione e da nord sulla pianura orientale; venti da sud-ovest di burrasca forte (75-88 Km/h) sono previsti sull’Appennino orientale“, si legge nel bollettino. “Non si escludono precipitazioni localmente a carattere di rovescio anche temporalesco, più probabili sulle aree appenniniche orientali“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.