Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani forti temporali, attenzione sul settore orientale

Allerta meteo per temporali domani 16 maggio 2026 in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per alcune aree del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 16 maggio 2026. Di seguito il bollettino completo con la mappa delle aree interessate e tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Per sabato 16 maggio “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili nella prima parte della giornata sul settore orientale ed in particolare la fascia costiera. Le precipitazioni previste potranno generare occasionali fenomeni franosi su versanti particolarmente fragili, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del reticolo minore“, si legge nel bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.