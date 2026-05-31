Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani giugno inizia coi temporali, “attenzione sul settore centro-orientale”

Allerta meteo per temporali domani 1° giugno 2026 in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per alcune aree del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 1° giugno 2026. Di seguito il bollettino completo con la mappa delle aree interessate e tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Nella giornata di domani lunedì 1° giugno “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale della regione“, si legge nel bollettino. “Nelle aree interessate dai temporali non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore, con possibili superamenti della soglia 1“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.