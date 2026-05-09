Allerta Meteo Emilia Romagna, domani piogge e temporali: rischio frane e piene, ecco dove

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo gialla per frane e piene dei corsi minori, temporali, valida per la giornata di domani, domenica 10 maggio. In particolare, è stata emessa allerta GIALLA per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per temporali nelle province di BO, FE, RA, FC, RN. “Per la giornata di domenica 10 maggio, sono previste precipitazioni anche in forma di rovescio o temporale localmente di forte intensità, più probabili nel corso del pomeriggio sul settore orientale. I fenomeni sono previsti in esaurimento dalla serata. Sulla fascia collinare e montana, in particolare sui crinali, saranno possibili localizzati fenomeni franosi su versanti particolarmente fragili, ruscellamenti ed innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua prossimi alle soglie 1”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.