Allerta Meteo Emilia Romagna, domani piogge, temporali e vento: attenzione a piene e frane

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo gialla per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali, vento, valida per la giornata di domani, mercoledì 6 maggio. “Sono previste precipitazioni anche in forma di rovescio o temporale di forte intensità, più probabili dapprima sul settore appenninico e sulle province centro-occidentali, in estensione al resto del territorio dalla seconda parte di giornata. Le precipitazioni previste possono generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici con possibili superamenti delle soglie 1 nei corsi d’acqua ad alimentazione di crinale in particolare sul settore centrale della regione. Nelle zone montane e collinari sono possibili fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori”, si legge nel bollettino di allerta.

“Sui settori appenninici, specie in prossimità dei crinali, sono previsti inoltre venti di burrasca moderata (62-74km/h), con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, da sud-ovest”, riporta il bollettino.

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