Allerta Meteo Emilia Romagna, temporali anche domani: le zone colpite

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo per temporali valida per la giornata di domani, venerdì 29 maggio. In particolare, è stata emessa allerta GIALLA per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO. “Nella prima parte della giornata di venerdì 29 maggio, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale. Nelle aree interessate dai temporali non si escludono occasionali fenomeni franosi nelle zone collinari, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del reticolo minore”, si legge nel bollettino di allerta.

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