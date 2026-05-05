Allerta Meteo, ESTOFEX avverte: “supercelle e nubifragi sull’Italia, rischio temporali autorigeneranti”

L’evoluzione meteorologica delle prossime ore richiede la massima attenzione a causa dell’ingresso di un vortice ciclonico che andrà a destabilizzare pesantemente l’atmosfera su gran parte dell’Europa centro-meridionale. Il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che si occupa di previsione dei fenomeni temporaleschi severi, ha emesso un nuovo bollettino ufficiale di allerta valido per l’intera giornata odierna, martedì 5 maggio 2026, e fino all’alba di mercoledì. I modelli previsionali mostrano un quadro atmosferico estremamente dinamico e turbolento, guidato dall’avvicinamento di una profonda area ciclonica da Ovest verso il bacino del Mediterraneo. Questa complessa configurazione sinottica innescherà contrasti termici ed energetici molto rilevanti, favorendo la genesi di sistemi convettivi particolarmente intensi e potenzialmente pericolosi, pronti a scaricare ingenti quantità di pioggia e grandine su specifiche aree del nostro continente.

L’allarme ESTOFEX per l’Europa

Il report delinea uno scenario di marcato maltempo su diverse nazioni del Vecchio Continente. Un livello di allerta 1 (il primo grado su una scala di rischio per fenomeni violenti) è stato diramato per la Germania centrale e orientale. In questi settori sono attese precipitazioni abbondanti e isolate grandinate: la particolare geometria e disposizione dei venti al suolo potrebbe generare formazioni temporalesche dotate di rotazione, portando a un marginale rischio di isolati eventi tornadici. Un’altra zona sotto la lente d’ingrandimento dei meteorologi riguarda il confine tra la Polonia nordorientale e la Bielorussia nordoccidentale, dove masse d’aria differenti si scontreranno innescando temporali associati a raffiche di vento severe e grandine, supportati da un’atmosfera altamente instabile.

Focus Italia e Mediterraneo: allerta 1 per temporali autorigeneranti

L’attenzione principale per il nostro Paese si concentra sul bacino del Mediterraneo nordoccidentale e sull’Italia di Nord/Ovest, aree per le quali ESTOFEX ha emesso un’allerta di livello 1, ben identificabile nella mappa allegata col colore arancione. L’arrivo del nucleo principale di energia da Ovest farà aumentare sensibilmente la ventilazione in quota (shear del vento), creando un ambiente ideale per la formazione di sistemi temporaleschi organizzati di tipo multicellulare.

Il bollettino avverte esplicitamente l’utenza riguardo alla concreta possibilità di sviluppo di isolate “supercelle“. Si tratta di strutture temporalesche rotanti estremamente insidiose, in grado di generare grandinate di dimensioni rilevanti, raffiche di vento lineari distruttive (downburst) e piogge torrenziali. Il livello di allerta 1 è stato specificamente esteso verso il Nord/Ovest italiano a causa di un marcato rischio di forti precipitazioni. I meteorologi di ESTOFEX evidenziano il pericolo di “convezione autorigenerante” (back-building convection), ovvero temporali stazionari che si rigenerano continuamente sulla medesima area, provocando nubifragi e un conseguente rischio idrogeologico localizzato.

Analizzando il dominio grafico della mappa, è evidente come il livello 1 abbracci completamente il Mar Ligure, la Corsica, gran parte della Sardegna e si affacci in modo minaccioso sulle coste tirreniche centro-settentrionali. È fondamentale osservare anche l’ampia area delimitata dalla linea gialla, che indica una probabilità del 15% di fulminazioni: questa fascia copre quasi per intero la penisola italiana, estendendosi in modo omogeneo dal Nord fino all’estremo Sud e alla Calabria, segnalando un contesto atmosferico di spiccata variabilità con possibili rovesci e temporali sparsi su scala nazionale.

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