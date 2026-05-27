Allerta Meteo ESTOFEX, imminenti forti temporali e grandine grossa: le 2 aree nel mirino oggi

Una nuova e intensa ondata di maltempo si prepara a colpire diverse nazioni del continente europeo nelle prossime ore, con una complessa evoluzione atmosferica che viene attentamente monitorata dagli esperti del Centro ESTOFEX. Il bollettino ufficiale, valido dalle 8 di oggi 27 maggio 2026 e fino alle 8 di domani, delinea un quadro di forte instabilità, caratterizzato da allerte specifiche per il rischio di grandine, nubifragi e forti colpi di vento. Le dinamiche meteorologiche si mostrano particolarmente attive e pericolose in nazioni come la Francia, il Regno Unito e le vaste pianure dell’Europa orientale. Una severa allerta di livello 2, in particolare, è stata emessa dal Centro ESTOFEX per le zone centrali dell’Ucraina, dove le condizioni atmosferiche suggeriscono un pericolo concreto di raffiche di vento distruttive e la possibile formazione di tornado.

La situazione in Europa secondo ESTOFEX

Secondo l’analisi del Centro ESTOFEX, il panorama meteorologico continentale risulta diviso in diverse aree di rischio. Tra il Nord/Ovest della Francia e il Sud/Ovest del Regno Unito persiste un’allerta di livello 1 dovuta a una prolungata ondata di calore che, scontrandosi con infiltrazioni instabili, potrebbe innescare celle temporalesche. In queste zone le temperature supereranno facilmente i +28°C, fornendo energia potenziale per la genesi di grandine, sebbene lo sviluppo dei fenomeni risulti incerto a causa di strati d’aria secca in quota. Spostando l’attenzione verso l’Europa orientale, il Centro ESTOFEX segnala un vasto fronte freddo che si estende dalla Polonia fino all’Ucraina e alla Bielorussia. Qui correnti molto intense potrebbero generare sistemi temporaleschi lineari in rapido movimento, capaci di scaricare a terra oltre 2mila fulmini e sprigionare raffiche di vento lineari che potrebbero facilmente varcare la soglia dei 108 km/h, giustificando la diramazione della massima allerta per la regione ucraina.

Allerta di livello 2 per il Nord/Est Italia

Il focus principale per la nostra Penisola, evidenziato chiaramente dalla mappa allegata al bollettino del Centro ESTOFEX, riguarda il Nord/Est e l’intero arco alpino. Un’allerta di livello 2 è stata emessa specificamente per i settori nord-orientali italiani e la vicina Slovenia. È previsto lo sviluppo di forti temporali a partire dal crinale alpino principale, destinati poi a propagarsi verso le pianure adiacenti veicolati da un flusso prevalente proveniente da Nord. L’ambiente atmosferico sarà caratterizzato da un’elevata umidità nei bassi strati e da una forte instabilità termodinamica, condizioni ottimali per il potenziale sviluppo di complessi multicellulari e supercelle marginali. Il pericolo maggiore in questa specifica area di livello 2 è rappresentato dalla grandine, con chicchi che potrebbero raggiungere i 5 cm di diametro, accompagnata da nubifragi lampo e violente raffiche di vento che spazzeranno le valli e le zone di pianura.

Rischio temporali anche al Sud/Ovest

Le elaborazioni fornite dal Centro ESTOFEX non trascurano le regioni meridionali, indicando un’ulteriore area di rischio localizzata sul Sud/Ovest dell’Italia. Come si evince in modo inequivocabile dai contorni tracciati sulla mappa previsionale, una ristretta ma insidiosa porzione di territorio presenta condizioni termodinamiche localmente favorevoli allo sviluppo di fenomeni intensi. In questo settore l’energia a disposizione dei moti convettivi è sufficientemente elevata da innescare celle isolate ma potenzialmente violente. L’attenzione degli esperti del Centro ESTOFEX in questa zona è rivolta principalmente al rischio di grandine di grosse dimensioni, un’eventualità pienamente supportata dai parametri di taglio del vento calcolati dai modelli matematici. Pur trattandosi di una fenomenologia a carattere strettamente isolato, la popolazione delle aree tirreniche meridionali dovrà prestare la dovuta cautela osservando lo sviluppo delle nubi cumuliformi durante le ore più calde della giornata.

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