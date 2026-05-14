Allerta Meteo Estofex, supercelle sull’Italia: tornado e grandine grossa, le regioni più colpite

Una violenta ondata di maltempo è pronta ad abbattersi su diverse aree del continente europeo, portando con sé fenomeni meteorologici di eccezionale intensità e pericolosità. L’ultimo bollettino ufficiale diramato dagli esperti del Centro ESTOFEX delinea uno scenario fortemente instabile, evidenziando criticità significative in svariati bacini del Mediterraneo e dell’Est Europa. La mappa previsionale (in coda all’articolo) mostra la genesi di sistemi temporaleschi particolarmente violenti, innescati dal transito di una saccatura in quota in grado di creare forti convergenze dei venti al suolo. Le marcate correnti ascensionali favoriranno la nascita di poderose supercelle. Questa delicata configurazione barica, accuratamente elaborata dal Centro ESTOFEX, impone grande attenzione, poiché la dinamica atmosferica in atto rischia di scatenare raffiche di vento distruttive, precipitazioni torrenziali e persino la formazione di tornado sui territori colpiti.

La situazione in Europa: massima allerta in Turchia

Il quadro tracciato dagli esperti indica diverse zone critiche al di fuori dei nostri confini. Il Centro ESTOFEX ha emesso un’allerta di livello 2 per le aree centrali della Turchia, dove il transito rapido di un fronte freddo determinerà la formazione di un esteso fronte temporalesco capace di generare venti distruttivi e grandine di grosse dimensioni. Anche le coste orientali del Mare Adriatico si trovano sotto un’allerta di livello 1 per il rischio di intense piogge, raffiche severe e possibili trombe marine o tornado, in particolar modo a ridosso dei rilievi costieri. Le perturbazioni toccheranno in misura minore la Russia, con previsioni di grandine abbondante nei settori meridionali e rovesci persistenti in quelli nordoccidentali. In tutte queste nazioni, il bollettino del Centro ESTOFEX raccomanda molta prudenza in vista dei repentini cambi di scenario atmosferico.

Focus sull’Italia: allerta livello 2 al Nord per grandine e tornado

La penisola italiana rappresenta il bersaglio principale di questa severa configurazione meteorologica. Il Centro ESTOFEX ha infatti decretato un’allerta di livello 2, il grado di pericolosità maggiore per questa tornata previsionale, per l’intero Nord Italia. La genesi dei temporali partirà già dalle ore centrali della giornata lungo la fascia pedemontana appenninica, estendendosi rapidamente verso le pianure del Veneto. Le dinamiche termiche e di pressione descritte dal Centro ESTOFEX suggeriscono lo sviluppo isolato di supercelle molto veloci, capaci di scaricare al suolo chicchi di grandine fino a 5 cm di diametro e raffiche di vento lineari ad alto potenziale di danno.

Una seconda ondata di instabilità si accenderà nel tardo pomeriggio lungo un’altra linea di convergenza situata in Lombardia. I modelli ad alta risoluzione analizzati dal Centro ESTOFEX confermano la presenza di forti variazioni del vento alle varie quote atmosferiche, un fattore che rende purtroppo concreto lo sviluppo di fenomeni vorticosi e tornado sulle pianure settentrionali. Sotto stretta osservazione anche l’area tra il Friuli-Venezia Giulia e l’Istria, dove le calde correnti di richiamo dal mare potrebbero innescare celle temporalesche di rara potenza, prolungando il rischio di grandine e vortici fino alle ore serali.

Rovesci e criticità tra Sardegna e Centro Italia

Il maltempo coinvolgerà, seppur con dinamiche differenti, ampi settori del versante tirrenico. Il bollettino del Centro ESTOFEX posiziona la Sardegna e il Centro Italia sotto un’allerta di livello 1. In queste zone, l’avvicinamento della perturbazione atlantica a partire dalla serata e nel corso delle prime ore notturne innescherà temporali sparsi ma estremamente veloci. Le coste sarde e la fascia appenninica centrale forniranno il sollevamento orografico necessario a far esplodere i moti convettivi verso l’entroterra.

I rischi primari per l’Italia centrale e per l’isola riguardano nubifragi localizzati, in grado di provocare accumuli pluviometrici rilevanti in pochissimo tempo. Il Centro ESTOFEX sottolinea infine che, laddove i temporali riusciranno a radicare le loro correnti ascensionali a livello del suolo, sussisterà un rischio tangibile di assistere a isolate e violente raffiche di vento, unitamente alla possibilità di brevi episodi tornadici.

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