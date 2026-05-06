Allerta Meteo ESTOFEX: violenti temporali in Europa, altissima attenzione al Nord Italia | MAPPA e BOLLETTINO

Una nuova e insidiosa fase di maltempo si appresta a colpire diverse aree del Vecchio Continente, portando con sé fenomeni atmosferici di notevole intensità che richiedono la massima attenzione preventiva. Il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), specializzato nella previsione dei temporali severi, ha emesso un dettagliato bollettino di allerta meteorologica valido per l’intera giornata di oggi mercoledì 6 maggio 2026 e fino all’alba di domani. La mappa previsionale, in coda all’articolo, mostra chiaramente l’attivazione di 2 vaste aree di livello 1 per il Centro/Sud Europa, che identificano i settori dove sussiste la maggiore probabilità di assistere a eventi estremi come grandinate di grosse dimensioni, raffiche di vento distruttive e, in casi specifici, la formazione di vortici tornadici. Questa configurazione sinottica è determinata dal transito di un’onda instabile in quota che andrà a scontrarsi con masse d’aria preesistenti, calde e umide, innescando così una marcata e diffusa instabilità convettiva.

La situazione in Europa

Il quadro meteorologico tracciato dagli analisti di ESTOFEX descrive una dinamica complessa, caratterizzata da un’onda in quota che si muove verso Nord/Est attraversando un confine frontale quasi stazionario che si estende dalla Russia nordoccidentale fino alla Francia. Nelle 2 ampie zone di livello 1 delineate per l’Europa centro-meridionale, le correnti in quota viaggeranno a velocità comprese tra i 35 e i 50 nodi, sovrapponendosi a un vasto settore caldo. Questa sovrapposizione termodinamica e cinematica fornirà l’energia necessaria per la genesi di forti temporali.

L’ente europeo di ricerca sui temporali prevede lo sviluppo di multicelle organizzate e supercelle isolate. A Nord delle Alpi, in particolare tra la Germania sudorientale e la Cechia, l’instabilità si tradurrà in convezione a base alta, associata al pericolo di raffiche di vento severe e grandine. ESTOFEX segnala inoltra una 3ª area di allerta di livello 1, posizionata più a Est tra la Bielorussia nordorientale e la Russia, dovuta alla presenza di una lingua di umidità e aria instabile che causerà colpi di vento lineari e grandinate localizzate.

Focus Italia: rischio nubifragi e possibili tornado al Nord/Ovest

Il bollettino del Centro ESTOFEX dedica un’attenzione particolare al bacino del Mediterraneo centrale e, nello specifico, al Nord Italia. Osservando la mappa, emerge un’area di allerta arancione (livello 1) che avvolge le regioni settentrionali e la catena alpina, spingendosi in parte anche sui settori centrali tirrenici. Secondo i previsori di ESTOFEX, l’interazione tra le correnti sudoccidentali e l’orografia del nostro territorio esalterà i moti verticali dell’aria, favorendo l’innesco di celle temporalesche intense.

Il rischio maggiore evidenziato dal centro europeo per il territorio italiano è rappresentato dalle precipitazioni a prevalente carattere di nubifragio. Il bollettino specifica che la minaccia di piogge torrenziali (“heavy rain”) sarà massimizzata proprio sulle regioni di Nord/Ovest dell’Italia. A destare particolare preoccupazione è un ulteriore avviso lanciato all’interno del bollettino: proprio in questa porzione del Nord/Ovest italiano sussiste possibilità di formazione di tornado. L’atmosfera risulterà particolarmente turbolenta, con temporali in grado di interagire tra loro.

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