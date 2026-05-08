Allerta Meteo, forte maltempo anche nel weekend: domenica una Festa della Mamma di piogge e temporali su gran parte d’Italia | DETTAGLI

La primavera sembra aver bruscamente interrotto il suo corso sull’intera penisola italiana, lasciando spazio a una configurazione meteorologica che ricorda più il tardo autunno o addirittura il pieno inverno. In questo venerdì 8 maggio, l’Italia si ritrova quasi interamente sotto scacco di una vasta area di bassa pressione che sta scatenando fenomeni di forte intensità. Il maltempo oggi non sta risparmiando alcuna macroarea, colpendo con particolare ferocia sia le regioni settentrionali che quelle meridionali, portando con sé un crollo termico che ha colto di sorpresa gran parte della popolazione.

Maltempo diffuso su tutta la penisola in questo venerdì 8 maggio

La situazione meteorologica attuale descrive un quadro di estrema instabilità che parte dalle regioni del Nord. In particolare, si registrano piogge e temporali persistenti tra le zone di Torino e Biella, dove le colonnine di mercurio faticano a salire, attestandosi su valori decisamente bassi per il periodo, compresi tra +12 e +15°C in pieno giorno. Tuttavia, è nel Centro e nel Sud Italia che la situazione assume connotati quasi eccezionali. Forti temporali stanno flagellando Roma e il Lazio, creando disagi alla circolazione e allagamenti localizzati. La perturbazione si sta poi accanendo con estrema violenza tra la Campania, la Puglia e la Basilicata, dove le precipitazioni hanno assunto carattere di nubifragio, saturando i terreni e gonfiando i corsi d’acqua.

Un inverno fuori stagione tra Puglia e Basilicata

Il dato più clamoroso di questa giornata riguarda le temperature registrate nel Mezzogiorno, specialmente nell’area murgiana. Tra Puglia e Basilicata sembra di essere tornati improvvisamente nel mese di febbraio. Città come Matera e Altamura hanno vissuto una giornata surreale, con temperature massime che non hanno superato i +12°C, un valore termico che si discosta drasticamente dalle medie stagionali di maggio. Questo clima invernale, accompagnato da una pioggia battente e venti freddi, sta caratterizzando un venerdì di pura emergenza meteo. Le previsioni per il tardo pomeriggio e la serata non accennano a un miglioramento definitivo, poiché sono attesi ancora forti temporali sparsi che manterranno alta l’allerta su gran parte del territorio nazionale.

Sabato tra tregua mattutina e l’assalto dei temporali africani

L’evoluzione meteorologica per le prossime ore prevede una brevissima ed effimera pausa dei fenomeni durante la mattinata di sabato. Sarà tuttavia solo il preludio a un nuovo e ancora più preoccupante peggioramento. Già nel corso del pomeriggio di sabato, una risalita di nuclei temporaleschi molto intensi provenienti dal Maghreb punterà dritto verso la Sardegna e la Sicilia. Si attendono violenti nubifragi che colpiranno in modo particolare le città di Cagliari, Trapani e Palermo, con accumuli pluviometrici che potrebbero diventare critici in pochissimo tempo. Questo peggioramento sarà accompagnato da una ventilazione impetuosa di scirocco, con raffiche che potranno superare i 100km/h sulle isole maggiori, causando mareggiate lungo le coste esposte. Contemporaneamente, si verificherà un temporaneo aumento termico prefrontale dovuto al richiamo di aria calda africana, ma si tratterà di un fenomeno di brevissima durata, limitato a poche ore prima dell’arrivo del fronte perturbato.

Una Festa della Mamma sotto la pioggia le previsioni per domenica 10 maggio

L’instabilità climatica culminerà nella giornata di domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma. Quella che doveva essere una giornata di celebrazioni all’aperto si trasformerà in una domenica dal sapore puramente autunnale su gran parte d’Italia. Il fronte perturbato si sposterà con decisione verso il Centro/Nord, portando piogge diffuse, rovesci e temporali di forte intensità. L’atmosfera sarà grigia e cupa, con temperature che rimarranno ben al di sotto delle medie del periodo, costringendo gli italiani a tirare fuori nuovamente abiti pesanti e ombrelli. Questa ondata di maltempo del weekend chiuderà una decade di maggio decisamente anomala, segnata da un deficit di sole e da una piovosità sopra la norma che sembra voler posticipare ulteriormente l’arrivo della bella stagione sulla nostra penisola.

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Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

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