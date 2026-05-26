Allerta Meteo Friuli-Venezia Giulia: attenzione domani pomeriggio, “temporali dai monti alla pianura”

Domani mercoledì 27 maggio 2026 l’anticiclone si indebolirà e si ritirerà verso Sud/Ovest, consentendo sul Friuli-Venezia Giulia l’afflusso di correnti più fresche e umide da Nord/Ovest che determineranno instabilità atmosferica: è quanto rende noto la Protezione Civile regionale, che ha diramato un’allerta meteo codice giallo, evidenziando che domani pomeriggio “sono attesi rovesci e temporali ad iniziare dalla zona montana, in successiva estensione alla pianura e con minore probabilità anche alla costa. Qualche temporale potrà essere forte, specie tra la fascia prealpina e l’alta pianura, con associate possibili forti raffiche di vento“. Il verificarsi di tali eventi, viene spiegato in una nota, “può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali“.

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