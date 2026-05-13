Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: attesi forti temporali nei prossimi due giorni

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutta la regione e per criticità idraulica costiera sulla zona FVG-C, valida dalle 09:00 di domani, giovedì 14 maggio, alle 06:00 di venerdì 15. “Giovedì un fronte interesserà la regione con afflusso di correnti umide sud-occidentali, determinando marcata instabilità atmosferica”, si legge nel bollettino di allerta. Per le giornate di giovedì 14 e venerdì 15, sono “probabili rovesci e temporali, più frequenti dal pomeriggio. I temporali potranno essere forti, specie tra il pomeriggio e la sera, con maggiore probabilità tra la fascia lagunare, l’Isontino e la pianura udinese”, riporta il bollettino.

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