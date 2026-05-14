Allerta Meteo Friuli-Venezia Giulia: il vento si rafforza, forti temporali in arrivo

Una saccatura in approfondimento sull’Europa centro-occidentale sta determinando la formazione di una depressione al suolo sulla Pianura Padana occidentale, con effetti diretti sul Nord/Est italiano. In Friuli-Venezia Giulia la situazione è caratterizzata dall’afflusso, in quota, di correnti sudoccidentali umide e sostenute, mentre al suolo insiste lo Scirocco sull’Adriatico. Come riporta la Sala Operativa Regionale, nel corso delle prossime ore è atteso un ulteriore rinforzo dei flussi in quota e del vento da sud-est al suolo, che tra le 15 e le 20 potrà risultare da moderato a localmente sostenuto lungo la fascia costiera.

Questo quadro favorirà un progressivo aumento dell’umidità e dell’energia disponibile per lo sviluppo di fenomeni temporaleschi. Sono quindi attesi rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, in particolare tra la pianura udinese, l’Isontino e la fascia lagunare. Le precipitazioni potranno risultare diffuse e abbondanti, con i valori più elevati attesi tra le Prealpi Giulie e la relativa pedemontana.

Sul fronte della gestione dell’emergenza, dalla Sala Operativa Regionale e dal NUE112 non sono al momento pervenute segnalazioni di criticità legate all’allerta in corso. In serata è inoltre previsto un picco di marea a Grado, dove intorno alle 20:20 il livello dell’acqua potrebbe raggiungere i 112 cm rispetto allo zero mareografico di Punta della Salute. Nelle prime ore dell’evento si sono registrate precipitazioni deboli lungo la fascia pedemontana, prealpina e alpina orientale con asse Sud-Ovest/Nord-Est. Le raffiche di vento si mantengono al momento tra 20 e 40 km/h come valori massimi.

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