Allerta Meteo, il maltempo non molla l’Italia: la mappa Estofex dei temporali in arrivo

L’ultimo bollettino meteo rilasciato dagli esperti del Centro ESTOFEX, valido dalle 8 di oggi alle 8 di domani, delinea un quadro atmosferico decisamente dinamico e a tratti severo per diverse nazioni del nostro continente europeo. L’attenzione si concentra su una complessa configurazione sinottica che sta innescando fenomeni estremi, costringendo il Centro a diramare un’allerta meteo di livello 2. Le correnti instabili stanno spazzando l’Europa, generando contrasti termici notevoli tra masse d’aria calda e umida e infiltrazioni più fresche in quota. Questo scenario turbolento richiede molta cautela. Di seguito le zone maggiormente a rischio in Europa e la situazione specifica prevista per il territorio italiano.

Fenomeni violenti in Europa Orientale: Allerta Livello 2

Il bollettino del Centro ESTOFEX evidenzia una situazione di forte criticità nell’Est del continente. È stata infatti emessa un’allerta di livello 2 per ampi settori dell’Ucraina. In questa specifica area, l’energia potenziale a disposizione dei temporali (CAPE) è estremamente elevata, fattore che favorirà lo sviluppo di celle temporalesche particolarmente violente. Il rischio principale, secondo gli esperti del Centro ESTOFEX, è rappresentato dalla grandine di dimensioni molto grandi, con chicchi che potrebbero superare i 5 cm di diametro, accompagnata da raffiche di vento distruttive (downburst). Un’allerta di livello 1 circonda l’area a maggior rischio, estendendosi verso la Bielorussia e alcune zone della Russia sudoccidentale, dove permangono condizioni favorevoli a grandinate e venti forti, seppur con probabilità leggermente inferiori.

Il Centro ESTOFEX segnala inoltre un’altra area di livello 1 nel Sud/Est della Finlandia: qui, il transito di un fronte caldo innescherà instabilità atmosferica capace di generare temporali intensi, anche in questo caso con rischio di grandine.

La situazione in Italia: rischio temporali e fulminazioni

Spostando l’attenzione sul bacino del Mediterraneo, la mappa allegata al bollettino del Centro ESTOFEX offre chiare indicazioni su cosa dobbiamo attenderci in Italia nelle prossime ore. Il nostro Paese non è coinvolto nei livelli di allerta 1 o 2 per fenomeni severi, tuttavia il territorio nazionale rientra all’interno delle aree delimitate dalle linee gialle. Secondo la legenda, i contorni gialli indicano una probabilità del 15% e del 50% di sviluppo di temporali e frequenti fulminazioni in un raggio di 40 km. Osservando la mappa, l’instabilità atmosferica abbraccerà gran parte della Penisola, concentrandosi in particolar modo sulle Isole Maggiori, lungo la dorsale appenninica e sulle regioni del Centro/Sud. Si tratterà prevalentemente di rovesci e temporali a evoluzione diurna, innescati dal riscaldamento del suolo durante le ore centrali della giornata. Anche in assenza di allerte per fenomeni estremi, la presenza di queste aree di instabilità segnalate dal Centro ESTOFEX invita a mantenere la prudenza, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto o escursioni in montagna durante le ore pomeridiane.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: