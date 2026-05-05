Allerta Meteo, il maltempo si intensifica: forti piogge in tre/quarti d’Italia, rischio alluvione per temporali autorigeneranti in 3 Regioni | FOCUS

L’Italia si appresta a vivere ore di estrema criticità a causa di un violento peggioramento delle condizioni atmosferiche che colpirà con inaudita intensità gran parte del territorio nazionale. La giornata di domani, mercoledì 6 maggio, si preannuncia come una delle più difficili dell’intero anno sul fronte del rischio idrogeologico, poiché le piogge già abbondanti di oggi subiranno una drastica intensificazione. L’attenzione dei meteorologi è massima, in quanto la configurazione barica attuale suggerisce la persistenza di fenomeni estremi su aree già sature. Tre regioni, in particolare, si trovano in una situazione di elevato pericolo: la Liguria, l’Emilia e la Toscana rischiano infatti una drammatica alluvione lampo che potrebbe mettere a dura prova la tenuta dei bacini idrografici locali e l’incolumità della popolazione.

Le zone rosse del maltempo: accumuli pluviometrici estremi e temporali autorigeneranti

La fase più acuta della tempesta avrà inizio già nel corso della prossima notte, protraendosi per tutta la mattinata di domani. Il fulcro del maltempo si posizionerà su una fascia geografica ristretta ma densamente popolata, comprendente le province di Genova, La Spezia, Massa e le aree dell’entroterra piacentino e parmense. In questi settori, i modelli previsionali indicano la formazione di pericolosi temporali autorigeneranti, ovvero sistemi convettivi che si rigenerano continuamente sopra la stessa area geografica per diverse ore. Si teme che possano cadere oltre 200–250mm di pioggia in un lasso di tempo estremamente breve, una quantità d’acqua che normalmente si registra in diversi mesi. La vulnerabilità del territorio è già evidente dai dati di oggi, che vedono la città di Massa aver già superato i 110mm di accumulo, con conseguenti primi allagamenti e disagi alla circolazione.

Di seguito, la cartina con le precipitazioni previste dal preciso modello Moloch del CNR per la notte e la mattinata di domani, mercoledì 6 maggio, sull’Italia:

L’estensione del maltempo al Centro/Nord e le città coinvolte dalle piogge intense

Sebbene il rischio di fenomeni estremi sia concentrato sulle tre regioni summenzionate, la perturbazione non risparmierà il resto della penisola. Nel pomeriggio e nella serata di domani, il fronte instabile si estenderà gradualmente a tutto il Nord Italia e a gran parte del Centro. Si prevede una fase di piogge intense e persistenti che colpirà simultaneamente grandi metropoli e capoluoghi di provincia come Torino, Milano, Verona, Venezia e Firenze. Scendendo verso sud, il maltempo raggiungerà anche Roma, Pescara e la città di Cagliari, determinando una situazione di criticità diffusa su scala nazionale. La vastità dei territori coinvolti e la continuità dei fenomeni renderanno le operazioni di monitoraggio particolarmente complesse, mentre gran parte della popolazione italiana dovrà fare i conti con gli effetti diretti di questa potente ondata di maltempo.

Ed ecco, infatti, la cartina del modello Moloch del CNR con le precipitazioni previste per il pomeriggio-sera della giornata di domani, mercoledì 6 maggio:

Il ruolo dello Scirocco e la genesi dei fenomeni meteorologici estremi

La causa tecnica dietro questa violenta recrudescenza del maltempo risiede nell’interazione tra una profonda saccatura atlantica e il richiamo di forti correnti meridionali. Il protagonista indiscusso è il vento di Scirocco, un flusso di aria calda e straordinariamente umida proveniente dal Nord Africa che attraversa il Mediterraneo caricandosi di vapore acqueo. Quando queste masse d’aria incontrano la barriera naturale degli Appennini e delle Alpi, sono costrette a risalire bruscamente verso l’alto per quello che viene definito effetto stau o sollevamento orografico. Questo processo causa la condensazione rapida dell’umidità e la formazione di imponenti sistemi nuvolosi. Inoltre, la convergenza tra lo Scirocco mite e l’aria più fresca che resiste al suolo nelle pianure del Nord crea le condizioni ideali per la nascita di linee di instabilità permanenti, capaci di scaricare al suolo quantitativi d’acqua eccezionali senza spostarsi per ore.

Venti di burrasca al Sud e contrasti termici tipicamente autunnali

Mentre il Centro/Nord sarà flagellato dall’acqua, le regioni del Sud Italia, in particolare la Calabria e la Sicilia, vedranno un prepotente rinforzo del vento. Si alzerà infatti un forte vento di scirocco con raffiche di burrasca che interesseranno specialmente i settori ionici e le zone tirreniche in uscita dalle valli appenniniche. Dal punto di vista termico, l’Italia risulterà divisa in due: sebbene le medie siano tecnicamente quelle di maggio, il clima nelle zone colpite dal maltempo assumerà connotati tipicamente autunnali. Nelle pianure e sulle coste del Nord e di parte del Centro, sotto l’intensità delle precipitazioni e a causa della mancanza di irraggiamento solare, le temperature massime rimarranno stazionarie su valori inferiori ai +15°C. Al contrario, nel Mezzogiorno, l’afflusso di aria africana manterrà il clima più mite, accentuando il contrasto termico che è esso stesso benzina per lo sviluppo delle perturbazioni.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: