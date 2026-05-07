Allerta Meteo, il maltempo si intensifica: piogge torrenziali e temporali estremi dominano il mese di maggio sull’Italia

L’attuale scenario meteorologico sull’Italia sta delineando un quadro di estrema vulnerabilità atmosferica, segnando l’inizio di una fase climatica turbolenta che sembra destinata a durare a lungo. Dopo i primi segnali di instabilità, siamo entrati ufficialmente nella stagione dei temporali estremi, caratterizzata da fenomeni termodinamici di forte intensità. Già nelle ultime ventiquattr’ore, il Nord Italia ha sperimentato la furia di supercelle e grandinate di grosse dimensioni, un segnale inequivocabile di quanta energia sia presente in gioco. Questa configurazione non è un episodio isolato, ma l’inizio di un ciclo di forte maltempo che ci accompagnerà per almeno quindici giorni, con una reiterazione di nubifragi e fenomeni grandinigeni su gran parte della penisola.

La situazione per venerdì 8 maggio e l’allerta piogge al Sud

La giornata di domani, venerdì 8 maggio, vedrà un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalle aree più occidentali e meridionali. La Sardegna sarà la prima regione a fare i conti con precipitazioni diffuse, ma il vero cuore del sistema perturbato si sposterà progressivamente verso il Sud Italia. Nel corso del pomeriggio e soprattutto durante la serata, è attesa una severa fase di maltempo che colpirà con particolare violenza la Campania, la Basilicata e la Puglia. In queste zone si prevedono forti piogge e temporali persistenti, alimentati dalla convergenza di masse d’aria diverse che scaricheranno ingenti quantitativi di acqua in poche ore, aumentando il rischio di criticità idrogeologiche localizzate.

Il weekend e la nuova ondata di maltempo verso il Centro-Nord

L’instabilità non concederà tregua nemmeno durante il fine settimana, poiché il sistema perturbato continuerà a essere alimentato da un afflusso costante di aria instabile. La giornata di domenica rappresenterà il culmine di questa nuova ondata di maltempo, con l’attenzione che si sposterà con decisione verso le regioni del Centro e del Nord. In questo contesto, sono attesi fenomeni intensi, con forti piogge che potrebbero assumere carattere di nubifragio, specialmente a ridosso dei rilievi e sulle pianure settentrionali. La persistenza di questa configurazione è dovuta a un blocco atmosferico che impedisce alle alte pressioni di stabilizzarsi sul Mediterraneo, lasciando la porta aperta alle correnti atlantiche.

Il meccanismo della falla iberica e il flusso caldo-umido di scirocco

Alla base di questo prolungato scenario di instabilità troviamo una configurazione barica ormai nota come falla iberica. Si tratta di una vasta area di bassa pressione che si è posizionata in modo quasi stazionario in prossimità della Penisola Iberica. Questa depressione funge da vero e proprio motore meteorologico, richiamando verso l’Italia un costante flusso caldo-umido di scirocco. L’aria calda di origine subtropicale, risalendo il Mediterraneo, si carica di umidità e, incontrando le barriere orografiche italiane o interagendo con infiltrazioni più fresche in quota, genera i presupposti per la formazione di sistemi temporaleschi imponenti. Questo meccanismo spiega perché, nonostante le temperature non siano ancora estive, l’energia potenziale a disposizione per i temporali estremi sia così elevata.

Prospettive per metà mese e l’arrivo del fresco atlantico

Volgendo lo sguardo alla seconda decade di maggio, le proiezioni indicano una prosecuzione di questo flusso zonale oceanico atlantico, caratterizzato da una continua alternanza di masse d’aria. Tra il 14 e il 17 maggio, assisteremo a una significativa variazione termica grazie alle oscillazioni tra le correnti di scirocco e l’ingresso del maestrale. Questo cambio di ventilazione porterà un bel po’ di fresco su gran parte del territorio nazionale, riportando le temperature su valori inferiori alla media del periodo. Sarà un contesto tipicamente primaverile ma dai connotati quasi autunnali, in cui la dinamicità atmosferica non permetterà pause asciutte durature, confermando un mese di maggio estremamente piovoso e movimentato su tutta l’Italia.

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